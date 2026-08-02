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澳洲图书馆新书变古籍 借出逾150年终归还 累积罚款逾2.8万澳元

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更新时间：02:38 2026-08-02 HKT
发布时间：02:38 2026-08-02 HKT

澳洲一间公共图书馆近日收到一本借出约150年后终归还的书籍。这本于1858年出版的《雅典古迹》（Antiquities of Athens），在一间住宅装修期间被发现藏于墙内，最终送回新南威尔士州基亚马（Kiama）图书馆。

据英国《卫报》报道，一名男子在翻修房屋时，于一个被封闭的壁炉内发现一个茶叶箱，箱内藏有一本书本，并被砖块封起。基亚马图书馆经理米歇尔・哈德森（Michelle Hudson）表示，图书馆从未收到过如此久远才归还的藏书。她说：「我在社交媒体上关注了许多图书馆，经常看到有人在清理故人遗物等情况下，归还一些逾期30或40年的书籍。」

哈德森表示，这本书可能在图书馆开幕后数年内便遗失。当时基亚马图书馆于1872年成立，馆内借阅规定相当严格，借书人必须先归还逾期书籍并缴清欠款，才可再次借阅其他书籍。

哈德森说，根据书内当年列明的借阅规则，逾期罚款为每周3便士。若按现今通胀计算，这本书的逾期费用估计约达2.8万澳元（约15.4万港元）。不过，图书馆方面表示，由于19世纪70年代记录借阅者姓名及日期的登记册已经遗失，无法追查最后一名借书人，因此亦无法确定这笔「天价罚款」应由谁支付。她笑称：「也许这就是它一直没有被归还的原因。」

据了解，当年的图书馆规定，一个家庭最多可借阅3本书，但前提是至少有6名家庭成员「已知懂得阅读」。这本《雅典古迹》在图书馆最初约1,000本藏书中编号为506号，经历多年存放后，封面及部分页面受到水渍影响。

图书馆表示，这本失而复得的古籍将不会再次外借，而会放入地方历史收藏区展示。哈德森说：「我们不希望再等150年才有人把它还回来。」

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