印度考试泄漏试题风波引发示威 莫迪：惩罚学生无助解决问题

印度近日因全国考试试题外泄，引发近200万名学生需要重新应考，触发全国多地示威，期间更爆发警民冲突，当局向数百名示威学生提出检控。印度总理莫迪表示，愿意原谅在示威期间辱骂他的学生，认为惩罚他们、迫使他们反复出庭，无助解决问题，希望社会亦能接受他的做法。

路透社报道，莫迪周五（7月31日）晚在社交平台发布影片称，涉事学生只是「被误导的孩子」，引导他们走上正途才是责任。他说：「惩罚他们、让他们奔波于法庭，或令他们在社会上受折磨，都不会改变现状。我希望原谅他们，也希望社会接受我的立场。」

印度上月爆发近年最严重学生示威，导火线是全国考试试题外泄，约200万名考生须重新应考，引发民众不满青年就业及教育机会不足。示威期间，多地爆发警民冲突，包括首都新德里，防暴警察曾施放催泪气体及挥动警棍驱散企图前往国会的示威者。

当局其后向数百名示威者提出检控，指部分人与警方冲突，并高喊侮辱莫迪的口号。不过，领导今次示威的「蟑螂人民党」日前表示，尽管政府承诺撤销对示威者的案件，但全国多个邦仍有数百名学生被捕。