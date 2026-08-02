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难民危机｜已酿至少67死休达设500米浮障防再越境 桑切斯批部份盟国「自私」

即时国际
更新时间：01:27 2026-08-02 HKT
发布时间：01:27 2026-08-02 HKT

西班牙北非飞地休达（Ceuta）日前爆发大规模非法移民越境危机，约5万名非法移民由摩洛哥方向经陆路及海路进入当地，造成至少67人死亡。西班牙政府周六（8月1日）宣布，在休达与摩洛哥接壤的边境海域设置500米长浮动屏障，防止类似情况再次发生。

《路透社》报道，当局表示，浮动屏障将配合海岸警卫队巡逻，以加强边境管控。西班牙内政部表示，相关设施位于塔拉哈尔（Tarajal）防波堤附近，离水面约30至70厘米，水下延伸约1米，并设有通道供国民警卫队船只巡逻。当局希望透过新措施，降低移民利用海路偷渡进入休达的风险。

大批非法移民日前由摩洛哥方向涌入休达，引发近年西班牙最严重的边境移民危机。西班牙政府表示，自周四起约5万人经陆路及海路进入休达，其后约4.8万人在48小时内返回摩洛哥。事件期间至少67人死亡，部分人在攀越边境设施时堕海溺毙，亦有人在混乱中被挤压死亡。当局表示，部分非法移民因经济困境寻求前往欧洲，亦有人受到社交媒体流传的错误消息影响而尝试越境。

西班牙首相桑切斯周六致信欧盟委员会主席冯德莱恩，批评部分欧盟成员国在休达危机中的反应「自私」及「制造对立」。他指出，西班牙政府在不足48小时内恢复边境秩序，并遣返几乎所有非法入境人士，但部分国家却要求暂时将西班牙排除于申根区之外，相关做法是由偏见、假新闻、无知或政治利益所驱动。

桑切斯强调，欧盟外部边界安全是所有成员国共同责任，不能只由位于欧盟边境的国家承担。他呼吁欧盟尽快召开内政部长特别会议，建立共同应对边境危机的机制。

休达位于非洲西北部、直布罗陀海峡附近，与摩洛哥接壤，是欧盟少数与非洲相连的陆地边境之一。此次移民潮亦再次引发欧盟内部对移民政策、边境管理及申根区安全的争议。

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