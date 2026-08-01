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哥伦比亚总统上任在即 库塔市爆炸袭击至少11人伤

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更新时间：22:56 2026-08-01 HKT
发布时间：22:56 2026-08-01 HKT

哥伦比亚候任总统德拉埃斯普列亚下周五就职，一辆装满炸药的货车周六在邻近委内瑞拉边界的库塔市一座警察局附近爆炸，至少11人受伤。德拉埃斯普列亚强烈谴责，称「恐怖主义既无法威吓哥伦比亚」。

 

据报现场有车辆着火，建筑物外墙受损，警察、士兵和居民聚集。北桑坦德省安全秘书金特罗告诉记者：「目前有8名警察和3名平民受伤⋯⋯这是一宗残忍的暴力行为，发生这样的事令人遗憾。」

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德拉埃斯普列亚在波哥大发表讲话。 美联社
德拉埃斯普列亚在波哥大发表讲话。 美联社

德拉埃斯普列亚来自极右翼政治团体「祖国捍卫者」，是一位作风高调、热爱奢华生活的富豪律师，以政治素人姿态参选并当选总统。他获得美国总统特朗普支持，承诺要加强打击游击队和其他贩毒组织，为了达成目标，他计划与美国和以色列建立军事联盟。

政治素人要打击游击队及毒贩

总统就职典礼传统上在波哥大国会大楼举行，但德拉埃斯普列亚要求改到西南部的卡利市举行。该地区长期受贩毒帮派和游击队冲突影响，当局将出动约1.1万名士兵和警察，在陆、海、空执行任务，是规模最大的安全部署之一。

这次竞选期间政治暴力频发，武装冲突也加剧，出现炸弹、载有炸药的无人机，以及多次针对安全部队的攻击。德拉埃斯普列利亚多次声称，有人密谋要暗杀他。 

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