AV界奥斯卡女主角｜Emily Willis入疗养院戒毒变植物人 机构付逾2000万和解

曾获AV界奥斯卡「AVN奖」最佳女主角奖的27岁成人女星艾蜜莉威利斯（Emily Willis）因索K（氯胺酮）成瘾，2024年初住进加州知名戒毒疗养院，却在入住仅8天后心脏骤停、大脑严重缺氧，最终沦为植物人。威利斯的母亲向疗养院提出诉讼，日前双方正式达成协议，院方同意支付300万美元（约2350万港元）和解但坚拒认错。

心跳停止40分钟大脑受损

Emily Willis严重K仔上瘾，决心入疗养院戒毒却变成植物人。 IG@emilywillisx3

根据法庭文件与美媒TMZ报导，本名莉兹·巴努埃洛斯（Litzy Lara Banuelos）的威利斯因严重K他命成瘾，每天吸食剂量高达5至6公克（达每日上限，重度成瘾），2024年1月27主动入住加州的马里布灯塔治疗中心（Malibu Lighthouse Treatment / Summit Malibu）接受21天戒断治疗。

家属指出，威利斯入住后健康状况急剧恶化，极度虚弱、神智不清、严重脱水，甚至无法正常行走、进食与自理。2月4日，即入院8天后，护士在房内发现她无意识、无呼吸脉搏，进行约30至40分钟的心肺复苏术后恢复心跳，但因脑部长时间缺氧而变成植物人。

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初期毒理报告显示，事发时她体内并无毒物反应，但家属认定疗养院有严重照护疏失，由母亲库珀（Yesenia Cooper）以法定监护人身份提告。

2月4日，即入院8天后，护士在房内发现她无意识、无呼吸脉搏，进行约30至40分钟的心肺复苏术后恢复心跳，但因脑部长时间缺氧而变成植物人。

初期毒理报告显示，事发时她体内并无毒物反应，但家属认定疗养院有严重照护疏失，由母亲库珀（Yesenia Cooper）以法定监护人身份提告。

院方赔钱和解拒认错

根据和解协议，被告疗养院同意支付300万美元和解金，在扣除律师费及保留医疗费用后，预计威利斯可获得约125万美元（约980万港元），将由其母亲继续担任监护人管理。尽管达成和解，疗养院在协议中无承认任何法律责任或医疗疏失，且否认有任何行为不当。

威利斯生于阿根廷，7岁时因母亲改嫁美国继父移居美国，并在犹他州圣乔治的摩门教会背景下成长。高中毕业后，她移居圣地牙哥，随后踏入成人影视圈，累积拍过超过700部作品，并在2021年荣获「AVN大奖」年度最佳女主角奖（Performer of the Year）。近年她逐渐转型，2023年参演科幻电影《Divinity》，成功打入主流演艺圈。