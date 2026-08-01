熊本地震｜5越南外劳工徒手挖瓦砾救出9旬邻居 获大赞英勇

日本熊本县7月28日发生7.1级强震，至少造成36人死亡、126人受伤。在县内人口第二多的八代市，5名越南青年发现90多岁独居老妇邻居的家倒塌，与赶来的邻居一起徒手搬瓦砾、借锯子切开障碍物，花30分钟成功将老妇救出，过程中五人不断喊：「加油！」场面令日本人感动。

一边搬砖瓦一边喊加油

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综合日媒报道，这群越南青年男女住在兴善寺町，持「特定技能」签证在当地种椰菜花的农家工作，在日本生活了约1年至4年。地震发生时，他们刚回家休息，发现隔壁独居婆婆的家严重倒塌。

5人平日工作都有和这名婆婆打招呼，发现出事立即冲往现场。他们先向瓦砾缝隙呼喊，收到婆婆的回应后，与赶来的邻居一起徒手搬开瓦砾。其中一人甚至穿着短裤人字拖就跳上瓦砾开挖。

25岁越南男子黎辉俊（Lê Huy Tuấn，音译）受访时说：「这是第一次遇到这种场面，大家都慌。我坐在瓦砾上锯木头，一直怕房子再塌下来。不只怕自己危险，更怕压到老太太，那就救不了她了。」他说救人过程约25至40分钟，后来日本救援队也到场，一起把婆婆救出来，她腿部骨折但没有生命危险，送往邻近医院救治。

「每天亲切打招呼像自己祖母」

救援过程中，众人一边清理瓦砾，一边不断向老妇喊话：「我们现在就救您出来」、「没事的，请放轻松、不要用力」，还为婆婆喊「加油」。黎辉俊说：「每天上班时她都会温柔地跟我打招呼，我把她当成自己的祖母。能救到她真的太好了。」

帮忙将老妇送到医院的附近居民西田和德也表示：「正因为这五人迅速行动，才救回一条命。」