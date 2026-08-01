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日本熊本县4.7级浅层地震

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更新时间：21:12 2026-08-01 HKT
发布时间：21:12 2026-08-01 HKT

8月1日晚上9时47分左右，日本熊本县再次发生地震。震央位于熊本县熊本地区，震源深度10公里，估计强度为黎克特制4.7级。日本放送协会报道，此次地震无须担心引发海啸。

 

各市町村的震度如下：

▼震度5弱：熊本县宇城市。

▼震度4：熊本市西区、熊本市南区、熊本县八代市、熊本县宇土市、熊本县美里町、熊本县西原村、熊本县御船町、熊本县嘉岛町、熊本县益城町、熊本县甲佐町、熊本县冰川町。

▼震度３的地区包括：福冈县美山市、熊本市中央区、熊本市东区、熊本市北区、熊本县玉名市、熊本县山鹿市、熊本县菊池市、熊本县上天草市、熊本县阿苏市、熊本县合志市、熊本县玉东町、熊本县和水町、熊本县大津町、熊本县菊阳町、 熊本县高森町、熊本县南阿苏村、熊本县山都町。

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