柬埔寨太子集团高层胡石 周三从日本遣送至美国

与柬埔寨太子集团有关的塞浦路斯籍中国男子胡石（化名胡小伟），因涉嫌向日本地方政府申报不实住址，6月被日本警方拘捕，据报周三被送到美国。

44岁的胡石被指是太子集团第2号人物，遭美国当局制裁，但他本人否认相关指控。他持日本高技能专业签证在日本活动，2023年在东京设立公司并担任代表董事。

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2026年6月14日，日本警方在大阪高级酒店将胡石拘捕，指他4月时向东京都中央区政府提交不实迁居文件（实际上没有真正搬迁），目的是为了申请永住权；7月5日再以违反《出入境管理及难民认定法》追加逮捕，指他非法让他人使用自己的在留卡。

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日本当局对胡石违反《出入境管理法》等案件作出简易起诉，并考虑是否将其强制遣反。日媒指出，根据《出入境管理法》，强制遣返的目的地原则上应为当事人拥有国籍或公民权的国家。若无法遣返至该国，则须在征询当事人意愿后，由出入境管理厅作出决定。

据产经新闻报道，胡石表示「只是想找个能安全生活的地方」、「不想去中国」，最终在7月29日离开日本，被送到美国。