Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨太子集团高层胡石 周三从日本遣送至美国

即时国际
更新时间：19:39 2026-08-01 HKT
发布时间：19:39 2026-08-01 HKT

与柬埔寨太子集团有关的塞浦路斯籍中国男子胡石（化名胡小伟），因涉嫌向日本地方政府申报不实住址，6月被日本警方拘捕，据报周三被送到美国。

44岁的胡石被指是太子集团第2号人物，遭美国当局制裁，但他本人否认相关指控。他持日本高技能专业签证在日本活动，2023年在东京设立公司并担任代表董事。

相关新闻：太子集团创始人陈志遭押回中国半年后被批捕 案件进入刑事起诉程序

2026年6月14日，日本警方在大阪高级酒店将胡石拘捕，指他4月时向东京都中央区政府提交不实迁居文件（实际上没有真正搬迁），目的是为了申请永住权；7月5日再以违反《出入境管理及难民认定法》追加逮捕，指他非法让他人使用自己的在留卡。

相关新闻：陈志被捕︱台拍卖太子集团12.8亿元资产 「四大神兽」超跑被秒抢

日本当局对胡石违反《出入境管理法》等案件作出简易起诉，并考虑是否将其强制遣反。日媒指出，根据《出入境管理法》，强制遣返的目的地原则上应为当事人拥有国籍或公民权的国家。若无法遣返至该国，则须在征询当事人意愿后，由出入境管理厅作出决定。

据产经新闻报道，胡石表示「只是想找个能安全生活的地方」、「不想去中国」，最终在7月29日离开日本，被送到美国。

最Hit
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
9小时前
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
影视圈
11小时前
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
生活百科
9小时前
大妈杏花邨站外求面包医肚 收合桃包后变脸勉强回应「4个字」 好心人即场霸气收回 网民：要银包唔系面包｜Juicy叮
大妈杏花邨站外求面包医肚 收合桃包后变脸勉强回应「4个字」 好心人即场霸气收回 网民：要银包唔系面包｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陕西有男子强奸儿媳罪名成立，被告儿子认为父亲喝醉酒应改判无罪。iStock
老爷强奸新抱︱儿子替父求情盼改判无罪 网民：父子皆为畜牲
即时中国
2026-07-31 18:45 HKT
卫诗雅嘴缝50针后首发声报平安 老公周祉安还原受伤经过揭恐怖伤势：血管及肌肉属全层撕裂伤
卫诗雅嘴缝50针后首发声报平安 老公周祉安还原受伤经过揭恐怖伤势：血管及肌肉属全层撕裂伤
影视圈
3小时前
游日香港家族众生相？港人细数5大常见经典特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
游日香港家族众生相？港人列5大常见特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
生活百科
8小时前
何文田考车场外现「睇水员」 助考生拦车管理交通、事后收利是 运输署：如违规交执法部门
02:32
考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门
社会
13小时前
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
商业创科
10小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-31 11:23 HKT