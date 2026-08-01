15岁帮派少年「乱枪灭口」杀错人 法官重判100年

美国印第安纳州帮派份子企图暗杀一宗凶杀案的证人，却在混乱中「杀错人」，1名无辜女子惨死、2人受伤。其中一名涉案15岁少年（案发时14岁），本周被法官重判100年有期徒刑。

综合美媒报道，两名少年涉及2025年2月2日，在印第安纳波里斯郊区安德森市「桑尼雷伊夜店」（Sonny Ray's nightclub）外爆发的枪战。当时「米奇眼镜蛇国度」（Mickey Cobra Nation）黑帮成员想暗杀2023年另一场武装抢劫未遂案的证人，却错杀不是目标的26岁女子斯温（Dayla Swain），并造成1名女子中弹受伤、另1名女子被逃离现场的车辆撞伤。

死者斯温（Dayla Swain）。 @doncameroncox / IG

涉案15岁少年拉里（Jo'Majze Larry）与19岁的萨缪尔斯（Rashawn Samuels）共同受审，6月30日被陪审团裁定谋杀、杀人未遂以及共谋杀人等罪成，两人也坦承参与犯罪组织的加重指控。

麦迪逊县巡回法院法官哈佩（David Happe）29日宣判，拉里因谋杀斯温获刑50年、因参加帮派另判50年，总计100年有期徒刑。

19岁的萨缪尔斯（Rashawn Samuels）获刑125年。 Madison County District Attorney`s Office

同案其他被告包括19岁的萨缪尔斯（Rashawn Samuels），获刑125年；另一名19岁共犯克雷弗（Kyree Craver）今年较早前被判90年。还有一名被告预计于今年稍后受审。

虽然拉里被判刑100年，但检方指出，由于他犯案当时未满18岁，根据印第安纳州法律，实际上只要服刑满20年，无需经过检察官同意即可提出刑期审查。