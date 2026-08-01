NBC主播母遭绑架近半年下落未明 警公布勒索电邮寻绑匪

美国全国广播公司（NBC）节目《今天》（Today）知名主持人格思里（Savannah Guthrie）高龄84岁的母亲南希（Nancy Guthrie）失踪届满半年，调查进展有限。皮马县警方公开匪徒最初的勒索信，指行文有一些独特的语言特征，希望大众能协助认出涉案疑犯。

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这两封勒索电邮寄到亚利桑那州电视台KOLD新闻部，标题是「新闻线索」，分别于2月2日和2月6日寄出。

2月2日的信中写道：「你好，萨凡纳，我们绑架了你的母亲南希。」信中还补充说，格思里家族的大家长「虽然安全，但很害怕。她将被扣押以索要赎金，一旦收到赎金，她将被安全释放。」

匪徒还声称「我们将扣押她最多7天。您需要在5号星期四下午5点前发送价值400万美元的比特币。如果没收到付款，赎金将增加到600万美元，需要在9号星期一下午5点前支付。」

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而在2月6日的信中，匪徒写道：「我们当时并没意识到她的身体状况有多严重。我们绝无伤害她的意图，这绝非我们的本意。她被带走后不久便离世了。我们认为这是与心脏有关的问题。」

「她现在已安葬于大自然之中。无论你们当时做什么，都无法改变这个结果。我们希望你们全家能明白这一点，并愿你们都能找到内心的平静。我们由衷地感到抱歉。」

调查人员指出，这些电邮展现出独特的用词模式，并能让人窥见撰写者的思维和心理状态。熟悉撰写者的人可能会认出这些模式。

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当局相信南西是在图森（Tucson）市郊的家中被强行带走，警方在门廊发现她的血迹，由于她患有高血压及心脏问题且装有起搏器，需每日服药，但药物留在家中，其失踪令家属非常忧心。

格斯里曾公开表示愿付赎金，恳求绑匪放人，但后续没有公开资料显示有没有确实支付。联邦调查局（FBI）曾公布其家门前拍到的蒙面男子身影，当局也曾拘捕一人，但发现是摆乌龙，在问话后已放人。