英乐队Massive Attack狮城高呼「解放巴勒斯坦」 2人收警告全队禁开骚

英国迷幻电子乐队Massive Attack日前在新加坡演出，两名成员一度在台上拉开巴勒斯坦旗，其中一人还高呼「解放巴勒斯坦」。警方调查后宣布「对这两名男子进行严厉警告」，将禁止他们返回新加坡，乐团也将被禁止在新加坡演出。

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Massive Attack 7月29日在新加坡演出。 （宣传图片）

这场音乐会7月29日在新加坡星宇表演艺术中心（The Star Theatre）举行。网传影片显示，两名乐队成员在舞台上展示一面巴勒斯坦旗，观众不断欢呼。警方表示：「尽管活动组织者事先已确认遵守许可条件，但在演出期间，两名乐队成员在舞台上挥舞着外国国旗，其中一人还高喊『解放巴勒斯坦』。」

Massive Attack成员在新加坡的舞台上展示巴勒斯坦旗。 X@Sarah Wilkinson

警方发言人向英国广播公司（BBC）表示，经调查后，两名乐队成员因涉嫌违反1949年《外国国家标志（展示管制）法》第3条及《公共秩序法》第16条，而被发出「严正警告」。前者禁止在大多数情况下于公众场所展示外国旗帜，后者则对具政治性质的公开活动设有严格条件。

这个乐团以批评以色列在加沙的军事行动闻名，并利用其影响力支持巴勒斯坦事业。今年4月，乐队主唱纳亚（Robert Del Naja）在伦敦特拉法加广场参加声援「巴勒斯坦行动」（Palestine Action）的抗议活动时被捕，英国当局将此组织列为恐怖组织予以取缔。