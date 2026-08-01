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美警察穿伪装衣「扮灌木」打击开车玩手机 蹲守6小时开74张罚单

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更新时间：14:55 2026-08-01 HKT
发布时间：14:55 2026-08-01 HKT

美国新泽西州警方为了揪出开车玩手机的「低头族」，竟想出奇招，派警员「扮灌木」藏身繁忙路段执法，结果在短短6小时内，成功开出74张罚单，这个执法奇招在网上引起热烈讨论。

新泽西州密德尔萨克斯县（Middlesex County）的邓内伦（Dunellen）警察局29日执行了一项针对「分心驾驶（Distracted Driving）」的秘密执法行动。

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其中一名警员身穿「灌木服」躲在路边树旁，手持望远镜锁定开车时滑手机的司机，一有发现立即通报前方同仁拦截开罚。

邓内伦警察局在facebook贴出执勤情况的照片表示：「我们的『灌木』今天非常忙碌！在短短6小时的执法时间内，我们向因使用手机而分心的司机开出了多达74张罚单。」

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根据新泽西州法律规定，驾驶在行车过程中严禁使用手持手机或任何通讯设备，初犯者罚200至400美元（约1570至3140港元）。警方劝喻：「短讯或通知可以等一下再看，请把你的眼睛放在道路上，而不是萤幕上！」

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