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美签证新规8月生效 最高缴2万美元保证金 适用于50国

即时国际
更新时间：14:29 2026-08-01 HKT
发布时间：14:29 2026-08-01 HKT

美国联邦政府官网公布，国务院将让签证保证金计划成为常设措施，可能要求来自50个国家的申请人在寻求美国签证时，缴纳最高2万美元（逾15.6万港元）保证金。这项公告发布于联邦公报（Federal Register），适用于商务和观光用的B1和B2签证。

公告说：「领事官员可要求属于适用对象的非移民签证申请人提交最高2万美元保证金，是否将此作为核发签证的条件，由领事官员决定。」

新政策用意在减少签证逾期停留的情况。美联社
新政策用意在减少签证逾期停留的情况。美联社
若签证持有人能遵守签证与保证金相关规定，所缴保证金将予以退还。美联社
若签证持有人能遵守签证与保证金相关规定，所缴保证金将予以退还。美联社
移民倡议人士认为新措施将有碍合法赴美旅行。路透社
移民倡议人士认为新措施将有碍合法赴美旅行。路透社

若符规定 可予退还

当局指出，试行计划为国务院、国土安全部及财政部提供评估执行签证保证金计划可行性的架构，现已提供足够数据，显示签证保证金计划是促使已缴交保证金签证持有人遵守规定的有效工具。

根据试行计划，领事官员可要求缴纳5000美元、1万美元或最高1.5万美元保证金。最终规定取消了5000美元的选项，并将最高保证金提高至2万美元。若签证持有人能遵守签证与保证金相关规定，所缴保证金将予以退还。

防签证逾期停留

最终规定将于8月3日在联邦公报公布时生效。这项计划适用50个国家公民，包括30个非洲国家公民。

美国官方认为，这项政策用意在减少签证逾期停留的情况，移民倡议人士则认为这将有碍合法赴美旅行。

人权运动人士指出，总统特朗普政府强势打击移民行动违反言论自由与正当程序，并导致少数族群面临不安全的环境与激发种族刻板印象。特朗普则为相关措施辩护，称这些是加强国家安全的必要措施。

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