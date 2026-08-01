俄乌战争 | 俄军导弹及无人机袭基辅 酿至少9死27人受伤
更新时间：13:15 2026-08-01 HKT
发布时间：13:15 2026-08-01 HKT
发布时间：13:15 2026-08-01 HKT
乌克兰首都基辅周六凌晨遭到俄罗斯弹道导弹及无人机猛烈空袭，造成至少9人死亡，27人受伤。
当地时间周六凌晨3时22分，基辅响起密集的强烈爆炸声，爆炸威力甚至触发街道上的汽车警报器。
基辅市长克利奇科此前称，俄军正在对基辅市发动弹道导弹袭击。
相关新闻：
俄乌战争 | 特朗普改口：尚未同意授权乌克兰生产爱国者导弹
基辅5区遇袭 楼房起火
克利奇科在社交媒体发文称，空袭已造成基辅市9人死亡，27人受伤。所有伤者均已入院治疗，当中包括4名儿童。
基辅的5个行政区均有火灾与毁损状况。在索洛米扬斯基区，一栋5层高的住宅建筑物遭到坠落的瓦砾损坏，并引发火灾，造成2人死亡，另有8人受伤，其中包括2名儿童。
在达尔尼茨基区，紧急服务表示，攻击引发火警，房屋、车辆、行政及非住宅建筑受损，造成7人死亡、14人受伤。
俄乌加强互轰
联合国日前表示，6月是自2022年4月以来乌克兰平民死亡人数最多的月份，原因是俄罗斯加强对乌克兰各地城镇的长程攻击。
与此同时，乌克兰近月也加强对俄罗斯的报复性攻击，目的是在战争爆发近4年半后，迫使莫斯科回到谈判桌。
俄罗斯线上零售巨头Wildberries表示，旗下位于伏尔加格勒的物流设施周五晚遇袭后起火。
最Hit
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
2026-07-31 11:23 HKT