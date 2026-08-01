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俄乌战争 | 俄军导弹及无人机袭基辅 酿至少9死27人受伤

即时国际
更新时间：13:15 2026-08-01 HKT
发布时间：13:15 2026-08-01 HKT

乌克兰首都基辅周六凌晨遭到俄罗斯弹道导弹及无人机猛烈空袭，造成至少9人死亡，27人受伤。

当地时间周六凌晨3时22分，基辅响起密集的强烈爆炸声，爆炸威力甚至触发街道上的汽车警报器。

基辅市长克利奇科此前称，俄军正在对基辅市发动弹道导弹袭击。

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基辅有建筑物严重损毁。法新社
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基辅路面出现大坑洞。法新社
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有花店在空袭中损毁。法新社
有花店在空袭中损毁。法新社

基辅5区遇袭 楼房起火

克利奇科在社交媒体发文称，空袭已造成基辅市9人死亡，27人受伤。所有伤者均已入院治疗，当中包括4名儿童。

基辅的5个行政区均有火灾与毁损状况。在索洛米扬斯基区，一栋5层高的住宅建筑物遭到坠落的瓦砾损坏，并引发火灾，造成2人死亡，另有8人受伤，其中包括2名儿童。

在达尔尼茨基区，紧急服务表示，攻击引发火警，房屋、车辆、行政及非住宅建筑受损，造成7人死亡、14人受伤。

俄乌加强互轰

联合国日前表示，6月是自2022年4月以来乌克兰平民死亡人数最多的月份，原因是俄罗斯加强对乌克兰各地城镇的长程攻击。

与此同时，乌克兰近月也加强对俄罗斯的报复性攻击，目的是在战争爆发近4年半后，迫使莫斯科回到谈判桌。

俄罗斯线上零售巨头Wildberries表示，旗下位于伏尔加格勒的物流设施周五晚遇袭后起火。

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