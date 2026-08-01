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熊本地震 | 22岁女店员逃出AEON报平安 疑因公司指示折返罹难

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更新时间：12:29 2026-08-01 HKT
发布时间：12:29 2026-08-01 HKT

日本熊本县发生7.1级强震后，嘉岛町「永旺梦乐城熊本」（AEON Mall Kumamoto）发生爆炸事故，造成7人死亡。其中，一名22岁女店员原本已顺利逃出商场，甚至还向家人报平安，却疑似因公司要求返回店内处理营业款项，不幸在爆炸中丧命。罹难者母亲近日首度受访时悲痛表示，希望公司能说出真相。

熊本7月28日发生强震后第4天，搜救工作仍持续进行。目前已确认永旺梦乐城熊本共有7人死亡，其中3人为日本大型服饰集团Onward Holdings（オンワードホールディングス）员工。

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熊本搜救范围仅剩AEON商场

AEON MALL传出有22岁女店员逃出后报完平安，疑因公司指示折返罹难。美联社
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熊本7月28日发生强震后第4天，搜救工作仍持续进行。美联社
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熊本嘉岛町永旺（AEON）商场28日在地震中气爆，7人不幸罹难，全是商场员工。美联社
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「永旺梦乐城熊本」因震后爆炸受损。路透社
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家属崩溃爆最后交谈

另外4名死者中，一名为22岁女店员。她的母亲接受媒体采访时透露，女儿在地震发生后曾传讯息报平安，表示自己没事，但之后便再也没有回复，所有讯息也始终没有显示「已读」。

母亲表示，女儿当时在爆炸地点附近2楼的一间店铺工作。爆炸发生前，她已经顺利撤离建筑物，并在外面巧遇阿姨和表哥。

然而，女儿当时却对亲戚表示：「我必须回去一趟。」亲戚立刻劝她不要再回到商场内，但她回应：「老板说我必须把钱放进保险箱，所以我要回去。」

疑按指示将营业款项存保险箱

母亲推测，女儿应是依照店方指示，与另一名同事返回店内，准备将当天营业所得存入保险箱，没想到就在返店后不久，商场便发生爆炸，从此失去联络。

谈到女儿疑似为了完成公司交办事项而折返遇难，母亲忍不住落泪说：「她是为了存款、为了那些钱才回去的……我希望公司能够把事情的真相说清楚。」

她泪崩表示，女儿是家中长女，3年前父亲去世后，出来赚钱贴补家用，个性既开朗又认真，「明明人已经平安了，真叫人说不出话来」。

面对家属质疑 公司拒受访

针对家属质疑，负责营运该店铺的公司回应RKK熊本放送表示，目前「拒绝接受采访」，并未进一步说明当时是否曾要求员工返回建筑物处理营业款项。

这宗事件也引发外界质疑，在强震发生、建筑安全状况未明的情况下，是否有员工因执行工作指示而冒险返回建筑物，以及相关责任归属，仍有待进一步调查厘清。

网民促业者勿敷衍隐瞒

根据报道，其他店家也有女店员用电话向家人报平安后说，「店里乱成一片，要回去整理」，之后同样因为气爆，胸部遭压迫窒息身亡，哥哥认尸后心痛表示「到现在都无法相信」。

日本雅虎新闻讨论区一则获得10.7万名网民认同的留言写道：「啊，果然还是出现了。地震后明明平安无事，却因上级指示而被迫踏入死地。至少希望公司不要敷衍隐瞒，诚实面对并妥善处理。」

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