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美4名少年自杀亡 家属控Meta、TikTok、Snapchat及YouTube夺命

即时国际
更新时间：11:40 2026-08-01 HKT
发布时间：11:40 2026-08-01 HKT

美国4名自杀身亡青少年的家属入禀特拉华州高等法院，控告Meta、TikTok、Snapchat及YouTube等社交媒体平台，长期对青少年造成「日益严重的伤害」，最终导致惨剧发生。

这是针对社交媒体平台具成瘾性与危险性的最新一宗诉讼，由社交媒体受害者法律中心（Social Media Victims Law Center）代表来自德州、北卡罗来纳州、明尼苏达州及田纳西州的4个家庭提出，他们的子女在2024年7月至2025年9月期间相续自杀，离世时年龄分别13岁、14岁、17岁和18岁。

社交媒体平台被指长期对青少年造成「日益严重的伤害」。路透社
社交媒体平台被指长期对青少年造成「日益严重的伤害」。路透社
这是针对社交媒体平台具成瘾性与危险性的最新一宗诉讼。美联社
这是针对社交媒体平台具成瘾性与危险性的最新一宗诉讼。美联社
Meta、TikTok、Snapchat及YouTube在美国面对多宗诉讼。美联社
Meta、TikTok、Snapchat及YouTube在美国面对多宗诉讼。美联社

指令年轻人上瘾 出现自杀倾向

诉讼指控社交媒体公司明知自己正在伤害年轻用户，指出4名青少年在长期使用社交平台后，均经历对社交媒体上瘾、严重睡眠不足、抑郁、焦虑及自杀倾向等伤害。创办律师伯格曼（Matthew Bergman）指出，在类似诉讼提出许久之后，这些平台依然对儿童健康与安全构成威胁。

YouTube母公司Google发言人回应表示，为青少年提供更安全健康的体验一直是公司核心工作，已与心理健康专家合作建构符合年龄的体验及家长控制功能，并对受害家庭致以深切慰问。Meta、TikTok与Snap则暂时未有评论。

在美国面临多宗诉讼

Meta、YouTube、TikTok和Snapchat正面临多宗州和联邦针对未成年人伤害的诉讼。其中Meta本周在田纳西州受审，被指故意设计平台让年轻人上瘾，尤其是Instagram，且未有发出危险警告。而在8月，Meta将在加州奥克兰的联邦法院出庭，面对公司被指设计成瘾功能，违反联邦法律，未经家长同意收集13岁以下儿童资料，以及助长青少年心理健康危机的指控。

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