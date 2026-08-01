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美日等11国指北韩IT人员 扮「外国人」网上接Job赚钱发展核武

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更新时间：11:43 2026-08-01 HKT
发布时间：11:43 2026-08-01 HKT

美日韩等11国周五（31日）发表联合声明，指北韩政府派遣资讯科技（IT）人员利用人工智能（AI）、伪造证件等途径冒充其他国家公民，获取线上工作机会，为平壤的核武计划提供关键外汇资金，呼吁各国采取保护措施，切勿雇用相关人员。

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据韩联社报道，美日韩与英国、澳洲、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰与新西兰共11国发表联合声明，声称北韩政府透过AI、第三国代理伺服器、伪造证件，以及使用加密货币帐户冒充他国公民、掩盖真实身份，在线上平台上获取工作机会并赚取收入，随后将资金汇回政府机构，为核武和弹道导弹计划筹措外汇资金。 

声明续指，北韩IT人员更会对企业构成内部威胁，包括数据窃取、加密货币盗窃以及敏感信息窃取等。对此，声明呼吁各国政府、企业及相关机构采取相应措施，加深对北韩IT人员的了解，并做出有效回应。

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据悉，北韩于2023年将核武国家地位写入宪法，多年来因武器和核武计划，面临一系列国际制裁。
 

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