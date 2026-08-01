意大利4.7级地震至少4伤 部分楼房及教堂损坏 拿坡里地铁暂停

意大利南部拿坡里（Naples）附近一处火山地区周五晚发生4.7级地震，震源深度约3公里，造成至少4人受伤。拿坡里部分社区停电，部分建筑物损坏，车辆遭岩石或瓦砾砸毁，交通中断。当地地铁及铁路服务亦暂时停驶，以进行安全检查。

震源深度仅3公里 属极浅层地震

这是意大利该地区有史以来最强烈的地震之一，地震在当地时间晚上7时46分（香港时间周六凌晨1时46分）发生，震源深度仅3公里，属于极浅层地震，拿坡里及其周边地区均有震感。

地震造成部分建筑物损毁。路透社

有车辆遭岩石砸毁。路透社

消防单位表示，接获民众通报电梯受困及少量灰泥剥落等情况。地震亦造成楼房和数座教堂受损，民防部门已启动危机应变小组，紧急救援部门正评估灾情。

民众逃到街上避难

在靠近震央的波佐利（Pozzuoli），一栋空置建筑部分塌陷，街道散落砖石碎屑。地震发生后，民众纷纷逃到街上避难。

根据意大利国家地球物理与火山学研究中心，震央位置在拿坡里附近的坎皮弗莱格雷（Campi Flegrei）地区。

这个地区有欧洲最大的火山口，也是地震活动频繁区域。