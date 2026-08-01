Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度三姊妹「不想分开」齐嫁一夫 揭最细新娘仅15岁涉犯童婚

即时国际
更新时间：11:30 2026-08-01 HKT
发布时间：11:30 2026-08-01 HKT

印度北方邦日前发生一宗罕见婚姻争议事件，三名一起长大的姊妹因不愿婚后各奔东西，决定共嫁一夫，婚礼影片在社交平台疯传，不少网友直呼「太夸张了」。当局介入调查后，发现其中一名新娘实际年龄仅有15岁，涉嫌违反印度《禁止童婚法》，目前警方与儿童福利部门已介入调查。

相关新闻：印度30岁男不忍祖母离世 扑入火化炉图殉葬重伤

综合外媒报道，三名新娘分别为20岁的大姊萨罗吉（Saroj）、19岁的二姊萨维特里（Savitri）以及自称18岁的三妹桑托丝（Santosh，又名Chavi），新郎则是长期为她们拍摄社媒影片的20岁摄影师卡达克万希（Vikas Khadakvanshi）。四人于7月17日在当地寺庙内按印度教传统举行婚礼仪式，并由男方依次为她们点上象征已婚的「发际红」。

大姊萨罗吉表示，由于她们平时活跃在Instagram及Facebook等平台，有人认为这只是她们为流量而拍摄的剧情影片，但事实是因为三人从小一起生活，感情极深，无法接受婚后被迫分开，一度萌生轻生念头，经商量后出于自愿决定共同嫁给同一人，婚礼完全属实。

庙方：对事件完全不知情

事件在网络上引起热话，社会各界看法两极。有印度律师表示，根据《1955年印度教婚姻法》，印度教男性被禁止同时迎娶多名配偶，这场婚姻在法律上完全不被承认。但也有部分网友认为，若参与者皆为具备完全行为能力的成年人，就应该有权做出个人选择。而涉事神庙管理负责人表示，影片拍摄期间正进行整修与美化工程，现场并没有神职人员或工作人员在场，庙方对此事完全不知情。

面对批评，三姊妹再度发布影片反驳，并引用印度史诗与神话典故反问：「古代的十车王（King Dasharatha）也拥有三位王后，难道那也被视为一种侮辱吗？」。

四人再度回应事件。X@FarmanSaifi1077
四人再度回应事件。X@FarmanSaifi1077

相关新闻：印度13岁女被拐5天遭逾30男轮奸 官方铲平3涉案酒店向罪犯宣战

惟当地政府查核相关资料发现，三妹桑托丝于2011年出生，实际年龄仅15岁，并非她对外宣称的18岁。因此，事件涉嫌违反印度《禁止童婚法》。目前印度儿童福利委员会（CWC）已要求相关部门提交完整调查报告，警方亦正查验文件及约谈双方家属，，若确认涉及非法童婚，将依法追究所有安排、协助或参与者的法律责任。
 

最Hit
何文田考车场外现「睇水员」 助考生拦车管理交通、事后收利是 运输署：如违规交执法部门
考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门
社会
6小时前
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢 以为林敏聪只系咸湿佬 一幕戏改观赞绝顶聪明
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏聪只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
影视圈
4小时前
中国移动、中国电讯及中国联通内地三大电讯商发通告 8‧1开始手机号卡仅限官方办理。法新社
内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理
即时中国
15小时前
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
商业创科
2小时前
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
影视圈
16小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-31 11:23 HKT
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
家居装修
7小时前
国际足协放弃出售世界杯股权 恩芬天奴引爆内部风暴 高层怒批被瞒骗
国际足协放弃出售世界杯股权 恩芬天奴引爆内部风暴 高层怒批被瞒骗
即时国际
5小时前
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分。
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分
影视圈
19小时前
陕西有男子强奸儿媳罪名成立，被告儿子认为父亲喝醉酒应改判无罪。iStock
老爷强奸新抱︱儿子替父求情盼改判无罪 网民：父子皆为畜牲
即时中国
18小时前