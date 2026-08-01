印度三姊妹「不想分开」齐嫁一夫 揭最细新娘仅15岁涉犯童婚

印度北方邦日前发生一宗罕见婚姻争议事件，三名一起长大的姊妹因不愿婚后各奔东西，决定共嫁一夫，婚礼影片在社交平台疯传，不少网友直呼「太夸张了」。当局介入调查后，发现其中一名新娘实际年龄仅有15岁，涉嫌违反印度《禁止童婚法》，目前警方与儿童福利部门已介入调查。

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综合外媒报道，三名新娘分别为20岁的大姊萨罗吉（Saroj）、19岁的二姊萨维特里（Savitri）以及自称18岁的三妹桑托丝（Santosh，又名Chavi），新郎则是长期为她们拍摄社媒影片的20岁摄影师卡达克万希（Vikas Khadakvanshi）。四人于7月17日在当地寺庙内按印度教传统举行婚礼仪式，并由男方依次为她们点上象征已婚的「发际红」。

大姊萨罗吉表示，由于她们平时活跃在Instagram及Facebook等平台，有人认为这只是她们为流量而拍摄的剧情影片，但事实是因为三人从小一起生活，感情极深，无法接受婚后被迫分开，一度萌生轻生念头，经商量后出于自愿决定共同嫁给同一人，婚礼完全属实。

庙方：对事件完全不知情

事件在网络上引起热话，社会各界看法两极。有印度律师表示，根据《1955年印度教婚姻法》，印度教男性被禁止同时迎娶多名配偶，这场婚姻在法律上完全不被承认。但也有部分网友认为，若参与者皆为具备完全行为能力的成年人，就应该有权做出个人选择。而涉事神庙管理负责人表示，影片拍摄期间正进行整修与美化工程，现场并没有神职人员或工作人员在场，庙方对此事完全不知情。

面对批评，三姊妹再度发布影片反驳，并引用印度史诗与神话典故反问：「古代的十车王（King Dasharatha）也拥有三位王后，难道那也被视为一种侮辱吗？」。

四人再度回应事件。X@FarmanSaifi1077

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惟当地政府查核相关资料发现，三妹桑托丝于2011年出生，实际年龄仅15岁，并非她对外宣称的18岁。因此，事件涉嫌违反印度《禁止童婚法》。目前印度儿童福利委员会（CWC）已要求相关部门提交完整调查报告，警方亦正查验文件及约谈双方家属，，若确认涉及非法童婚，将依法追究所有安排、协助或参与者的法律责任。

