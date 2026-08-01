欧盟谴责非法移民入侵休达 摩洛哥大使馆外爆反移民示威

大量非法移民从摩洛哥涌入西班牙在北非的飞地休达的画面震惊国际，欧盟委员会主席冯德莱恩强调绝不允许任何人在不遵守规则的情况下来到欧盟。数以百计反移民抗议人士周五晚则在西班牙首都马德里的摩洛哥大使馆外示威，谴责摩洛哥非法移民入侵休达。

摩洛哥大使馆周边有大批警力，现场出动直升机及空拍机加强监控。示威现场有多名示威者公开行纳粹礼，有些人公然行礼且未遮掩面容。

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示威者群情激愤。法新社

有极右示威者公开行纳粹礼。法新社

示威者手持写著「再移民」（Remigration）的大型标语，抗议移民大量涌入休达。法新社

部分示威者公开行纳粹礼

这些反移民示威者高喊「西班牙属基督教，不是穆斯林」以及「国家团结」等口号，许多人身穿黑色服装。

部分示威者手持写著「再移民」（Remigration）的大型标语，这是欧洲数个极右团体宣扬的用词，意指强制或鼓励移民或有移民背景的人返回原籍地。另有群众挥舞西班牙国旗，主张捍卫「西班牙认同」。

西班牙护神根区

西班牙首相桑切斯也是示威群众抨击的对象，指控他「将西班牙卖给穆斯林」，并将所谓「失控的危机」归咎于他。

摩洛哥非法移民涌入休达一事促使意大利暂时中止与西班牙的神根自由通行安排，称此举是守护欧洲边界安全的必要决定。西班牙则表示，神根自由通行区的完整性「绝对会受到保障」。

休达有关当局表示，近日大约6万名非法移民涌入休达，不过西班牙政府周五晚说，几乎全部跨境者都已返回摩洛哥。

欧盟：须迅速进行遣返工作

欧盟委员会主席冯德莱恩强调绝不允许这样的行为，同时须加速进行遣返工作。

她在社交平台X发表措辞强烈的声明表示，来自休达的画面令人无法接受，绝不允许任何人在不遵守规则的情况下来到欧盟。

法国加强边境监控

冯德莱恩说，危险的边境穿越行为必须立即停止，走私网络必须被瓦解。同时在欧盟规则许可之下，遣返工作必须迅速进行，目前已指派2位委员分别与西班牙和摩洛哥保持联系与合作，协助控制局势。

而法国总统马克龙指出，休达并不享有进入神根区其他地方的人员自由流通权利，但他仍要求法国内政部长努内兹在必要时加强法西边境管控，相关措施旨在更好保护法西边境，通过联合行动打击非法移民。