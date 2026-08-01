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美伊战争 | 传特朗普下令发动最猛烈轰炸 针对伊朗能源设施 最快周末展开

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更新时间：09:32 2026-08-01 HKT
发布时间：09:32 2026-08-01 HKT

美国总统特朗普扬言将狠狠打击伊朗之际，美国传媒周五报道，总统特朗普已下令美军对伊朗发动新一轮攻击，美国和以色列正计划针对伊朗境内的能源基础设施目标进行迄今最猛烈的轰炸，行动最快于周末展开，而且会持续数日。

《华尔街日报》引述美国官员说，特朗普已下令对伊朗发动新一波攻击行动，目的是让德黑兰投降，这波攻击最快将于周末展开，将持续数日。报道指，美军中央司令部司令库珀草拟了一份对伊朗作战升级方案，核心内容是实施10至14天的高强度轰炸，以大幅削弱伊朗的导弹打击能力，打破对峙僵局。

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据报新一轮攻击行动最快于周末展开，而且会持续数日。路透社
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美国和以色列正计划针对伊朗境内的能源基础设施目标进行迄今最猛烈的轰炸。路透社
美国和以色列正计划针对伊朗境内的能源基础设施目标进行迄今最猛烈的轰炸。路透社
据报美军计划实施10至14天的高强度轰炸。法新社
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据报特朗普已下令美军对伊朗发动新一轮攻击。路透社
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伊朗发电厂及炼油厂将成目标

同时，多名消息人士也向美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）透露，美国和以色列正计划对伊朗境内的能源基础设施目标发动至今最猛烈的轰炸行动之一，攻击可能在整个周末持续进行。

CBS报道说，包括伊朗发电厂和炼油厂在内的能源基础设施，很可能成为攻击目标。以色列方面已接到通知，并正与美国协调行动。

而美国近来多次空袭伊朗南部沿海省分，试图削弱德黑兰对全球重要航道霍尔木兹海峡的控制。

 

特朗普：将狠狠打击至撑不下去

针对伊朗局势，特朗普周五在马里兰州大卫营举行的内阁会议上回应媒体提问表示，美军将狠狠打击伊朗，到了某个时间点，「他们就会说真的撑不下去了」。

特朗普也重申，不能让伊朗拥有核武。他还说，已对伊朗失去信心，前几天伊朗朝向美军在约旦的基地发射5枚导弹，全数被美军击落，但当时美伊双方正处于谈判之中。

批评伊朗经常食言

特朗普还批评伊朗经常食言并举例，双方花了好几个小时谈伊朗核子问题，但伊朗会后却说「我们从未讨论核问题」，直言「他们所做一切只是让我生气」。

美伊4月间曾在巴基斯坦居中斡旋下短暂停火，并达成一项协议，为永久解决方案的谈判奠定基础，但由于谈判陷入僵局，特朗普7月早前宣布停火协议破局。

《华尔街日报》指出，美国官员透露，数周以来，特朗普私下一直向幕僚表示伊朗人「疯了」，也曾向亲信抱怨，这份临时和平协议到头来毫无意义，而且他早就知道这不会有效。
 

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