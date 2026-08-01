日本千叶县公寓爆炸22人受伤

日本千叶县市川市一栋公寓大楼周六（8月1日）早晨发生爆炸，两名男子被送往医院，一人重伤，一人轻伤，20人即场治理伤口后毋须送院。此外，包括附近民宅和一栋初中在内的约10栋建筑物也遭到破坏。

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据日本警方指，在上午6点35分左右接到居民报警，称千叶县市川市福荣一栋三层公寓楼发生爆炸并冒出白色浓烟。据悉，爆炸地点位于东京地铁东西线南行德站以东约700米处，事发大厦一楼损毁严重，附近约10栋建筑物受到损坏，包括住宅和一所初中；目前暂未知爆炸原因，警方正在按爆炸事件展开调查。

消防部门表示，现场未有发现明火，并即时对22人进行初步救治，其中一名50多岁的男子全身多处烧伤，伤势严重，但送医时意识清醒。另一名60多岁的男子脚趾则被碎玻璃划伤，伤势较轻，其他伤者毋须送院。

