俄乌战争 | 特朗普改口：尚未同意授权乌克兰生产爱国者导弹

美国总统特朗普7月初曾表示，美方将授权乌克兰生产爱国者导弹。但他周五在马里兰州大衞营举行的内阁会议上改口说，美国尚未同意授权乌克兰生产这款防空系统拦截弹，并形容这是很复杂的武器，须谨慎评估；而要转让技术是很难的事，他「不认为这会发生」。

特朗普在谈及乌克兰危机时说，乌克兰和俄罗斯领导人都想达成协议，但双方存在许多敌意，必须为此作出一些让步。他表示，美国尚未同意授予乌克兰爱国者防空系统拦截弹生产许可，「我们正在讨论，但对于让别人制造这些武器必须非常谨慎」。

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特朗普形容爱国者导弹是很复杂的武器，须谨慎评估。美联社

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指转让技术非常困难 不认为会发生

特朗普补充：「要转让那种技术是很难的事，我不认为这种事会发生。」他还强调，把技术给了别人，「他们有一天可能会用来对付你」，这是有可能的。

乌克兰总统泽连斯基日前在访美期间表示，他此行与特朗普讨论了乌克兰生产爱国者防空系统拦截弹等问题。这是美乌总统当月第2次会面，2人7月8日在土耳其安卡拉北约峰会期间会晤，特朗普当时称将授权乌克兰生产爱国者防空系统。

外媒指出，爱国者防空系统对于乌克兰拦截瞄准首都基辅和其他城市的俄罗斯弹道导弹至关重要。