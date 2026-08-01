西班牙爆发移民危机  特朗普：民主党掌权将陷同样处境

美国总统特朗普（Donald Trump）昨日（30日）称，西班牙北非飞地休达（Ceuta）面临的「可怕」移民危机，将是美国未来可能遭遇的情况，如果民主党赢得选举，美国恐将陷入同样处境。

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他对霍士新闻电视台说：「太可怕了。记住那张照片。3年后，如果错误的一方上台，那就是我们的处境。」他还说：「如果民主党执政，你们将不会有好日子过。」白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）在X平台分享休达的影片，写道：「民主党会眼睁睁看着你的家园被入侵者践踏、掠夺，还会为此欢呼。」

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白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）写道：「这是拜登执政时发生过的情况。幸好特朗普总统当选，这种事绝不会在他的监督下发生。」