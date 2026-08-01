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美军F-35B隐形战机加州坠毁 飞行员弹射逃生送院

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更新时间：08:29 2026-08-01 HKT
发布时间：08:29 2026-08-01 HKT

美军一架F-35B隐形战机周五在加州圣迭戈一处军事基地附近坠毁，机上一名飞行员成功弹射逃生，已送院治疗。军方正在调查事故原因。

美国海军陆战队发言人证实，这架隶属于海军陆战队第3航空联队第11航空大队的F-35B型战机，于当地时间早上10时（香港时间周六凌晨1时）左右在海军陆战队米拉马尔航空站（Marine Corps Air Station Miramar）附近坠毁。

战机残骸散落在一大片焦黑地面上。美联社
战机残骸散落在一大片焦黑地面上。美联社
战机坠毁后，消防人员赶赴现场处理。美联社
战机坠毁后，消防人员赶赴现场处理。美联社
F-35B战斗机每架成本约为1.09亿美元。路透社
F-35B战斗机每架成本约为1.09亿美元。路透社

这名发言人说：「飞行员已成功弹射，并已寻获，正送院治疗。」

每架成本约8.52亿 具垂直降落能力

当地电视台播放的航拍画面显示，破损的机身浓烟滚滚，残骸散落在一大片焦黑地面上，消防人员赶赴现场处理。

F-35B战斗机每架成本约为1.09亿美元（约8.52亿港元），是美军「闪电II」家族中具备短距起飞与垂直降落能力的型号，是海军陆战队、海军和空军所驾驶的先进隐形战斗机的多个版本之一

而米拉马尔航空站航空站曾是美国海军菁英飞行员训练学校所在地，1986年因汤告鲁斯（Tom Cruise）主演的电影《壮志凌云》（Top Gun）而闻名全球，鼎盛时期被称为「美国战斗城」。1996年，该基地移交给海军陆战队后，学校迁至内华达州的法伦海军航空站。
 

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