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国际足协放弃出售世界杯股权 恩芬天奴引爆内部风暴 高层辞职怒轰员工被瞒骗

即时国际
更新时间：07:51 2026-08-01 HKT
发布时间：07:51 2026-08-01 HKT

国际足协（FIFA）拟将世界杯等旗舰赛事部分股权出售予私人投资者的计划，在引发内部剧烈震荡与高层离职潮后，最终宣告终止。国际足协会长恩芬天奴（Gianni Infantino）正式宣布，取消将世界杯等重要赛事部分股权出售给私人投资者的方案，为这场闹得沸沸扬扬的商业化风波划上句号。

高层怒斥「一个人的计划」 营运总监批员工被瞒骗

引入私人资金的争议近日愈闹愈大。国际足协营运总监拉莫尔（Mattias Grafström/Ramloll）发表严正声明为员工辩护，直指会长恩芬天奴在最近数月以来，对这项重大商业计划从未开诚布公，导致全体员工一直被蒙在鼓里。拉莫尔形容，引入私人资金完全是「一个人的计划」，认为项目不仅不应继续推进，更是足球政治领袖抚心自问并作出正确决定的时刻。

在拉莫尔发声前数小时，恩芬天奴的高级顾问、美国足协前主席科尔德罗（Carlos Cordeiro）已率先请辞以示抗议，并呼吁其他高层发声。科尔德罗强调自己绝不能坐视不理，明确指自己未曾参与且坚决反对该提案。他警告，成立商业子公司并出售世界杯股份，对全球足球发展而言是一宗「糟糕的交易」。

特朗普澄清未干预 潜在投资者涉库什纳家族

据悉，该项计划的潜在投资者背景极具争议，当中包括美国前总统特朗普女婿库什纳的弟弟乔书亚（Joshua Kushner）所创办的投资公司。面对外界质疑，特朗普回应传媒查询时表示，自己从未与恩芬天奴就国际足协出售子公司股份一事进行过任何讨论。

此前，尽管内部与外界反对声音不绝，国际足协一度态度强硬，发表声明称将继续推进成立子公司以主办旗下各大赛事，并继续相关谈判程序。然而，随着内部高层接连发难、顾问辞职及舆论压力急剧升温，恩芬天奴最终不得不妥协撤回方案，暂时平息这场国际足坛的政治风暴。

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