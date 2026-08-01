伊朗局势｜美以据报商陆上封锁伊朗 特朗普：将猛烈打击目标赢战争

美国总统特朗普日前与以色列总理内塔尼亚胡在白宫椭圆形办公室进行密谈，据美媒报道，美以两国正密切讨论对伊朗实施「陆地封锁」的可行方案，试图透过军事与非军事双重手段，彻底切断伊朗的进出口贸易，进一步瘫痪其经济及重整军备的能力。特朗普周五（31日）公开放话，指美军将持续对伊朗发动猛烈打击，目标只有一个，就是「赢得战争」并彻底阻止伊朗取得核武。

据《每日电讯报》报导，在数月空袭及军事行动未能迫使伊朗政权屈服后，美以两国领导人正研议多项升级选项。以色列官员于会面期间提出：「如果直接封锁陆地会怎样？假设伊朗无法运进任何东西，也无法运出任何东西，那会发生什么事？」

美媒报道，美以两国正密切讨论对伊朗实施「陆地封锁」的可行方案。美联社

美媒报道，美以两国正密切讨论对伊朗实施「陆地封锁」的可行方案。美联社

报道指，这项计划旨在迫使伊朗邻国配合，收紧甚至关闭边境口岸。由于伊朗与伊拉克、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼、亚美尼亚及亚塞拜然等7国接壤，美方可能会将巴基斯坦和伊拉克视为突破口，重点锁定连接伊朗与土库曼的因切赫博伦（Incheh Borun）及萨拉赫斯（Sarakhs）等关键口岸。知情人士透露，特朗普认为重新开放霍尔木兹海峡的策略已显疲态，正寻求全面升级「极限施压」。

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然而，军事专家对陆地封锁的成效持保留态度。退役三星中将麦克法兰（Sean MacFarland）坦言，陆地封锁在实务上几乎不可能实现，特别是伊拉克与伊朗关系极为密切，要彻底阻断支援管道异常困难。此外，任何配合封锁的邻国，都将承受巨大经济损失及面临伊朗报复性打击的风险。报导亦指出，美以释出该消息不排除是「烟雾弹」，意在转移德黑兰对真正下一步军事行动的注意力。

对于外界指伊朗仍具强大抵抗力，特朗普则指美方原本派出特使威科夫、高级顾问库什纳、副总统万斯及国务卿鲁比奥组成顶级团队进行谈判，但就在等待特使回报进展之际，突然接到国防部长赫格塞斯通知，指伊朗向美军位于约旦的基地发射了5枚飞弹，直接破坏了谈判基础。

特朗普将这场战事与美军过去在越南及阿富汗的战争相比，强调美军参战仅约五个月，便已大幅摧毁伊朗的军事能力。他重申，美军将继续对伊朗展开强力打击，直到对方承认无法承受为止，并强调美军的最终目标就是「赢得战争」，绝对不会允许伊朗拥有任何核武器。美伊双方近期再次互发动攻击，使原本脆弱的停战与谈判进程重新陷入严峻僵局。