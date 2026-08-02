熊本地震｜累计38死6重伤近3700栋房屋受损 1女车上中暑亡或成首宗「灾害关联死」

日本九州熊本县日前发生规模7.1的极浅层强震，造成当地严重伤亡与破坏。熊本县政府2日最新公布，县内罹难人数已攀升至38人（包含正在调查关联性的个案），另有至少6人受重伤；县内房屋受损总数则增加至3,649栋。

惟停水情况持续

据县府说明，新增的死者中包含一名在车内避难、疑似因中暑而身亡的女性，这可能是本次地震首例「灾害关联死」。

目前熊本县内部分地区的停电情况已大致排除，但大范围停水危机仍在持续。截至目前为止，已有多达9,532名灾民被迫离开家园，暂时入住县内348处临时安置点。

警视厅230人AEON MALL搜救

根据熊本县官方统计，已确认死于强震的死者中，其中9人在日本制纸公司八代市工厂发现，7人在发生爆炸的嘉岛町大型商业设施「永旺梦乐城熊本」（AEON MALL）；其余死者分别分布于八代市（11人）、冰川町（4人）、宇城市（2人）及甲佐町（1人）。

东森新闻画面截图

一辆行经八代交流道附近的货车，经历路面裂开惊险一幕。

前方大平山隧道口前整段柏油路面突然硬生生裂开并冒出诡异白烟，前方路段更整段塌陷。

所幸川尻驾驶技术了得，在裂缝前成功将这辆重型货车煞停。

日本政府表示，接报区域的救援工作均已完成。针对发生爆炸的「永旺梦乐城熊本」（AEON MALL）商场周六下午结束搜救，合共 从商场内救出12人，其中7人死亡，5人轻伤。由东京警视厅、大阪府警及兵库县警组成的230人联合救援队进入毁坏严重的内部找了约一天半， 熊本县警局负责人在县级会议上表示：「为防万一，已进行彻底搜查以确认是否有未掌握的下落不明者，最终没有发现。」

熊本县称，仅目前查明受损的房屋数量已达1,500栋左右，由于大部分地方政府数据仍未统计完成，预料灾情将进一步扩大。截至31日下午2时，县内仍有约7.9万户处于断水状态。

高速公路地裂冒白烟 10吨重货车险遭殃

专家警告，熊本多处地区已出现严重土壤液化现象，地基松软加上余震频繁，恐在未来引发更大规模的次生灾害。语音刚落，熊本市内地面瞬间崩裂的恐怖画面便陆续曝光。一名65岁货车司机川尻悟回忆，28日下午4时30分许，他正驾驶载重10吨的货车沿九州高速公路驶往鹿儿岛市，行经八代交流道附近时，车辆突然剧烈左右摇晃，手机随即响起地震警报。

行车纪录器拍下惊险一幕：当川尻紧急煞车之际，前方大平山隧道口前整段柏油路面突然硬生生裂开并冒出诡异白烟，前方路段更整段塌陷。所幸川尻驾驶技术了得，在裂缝前成功将这辆重型货车煞停，仅车头保险杆撞及隆起路面轻微受损，惊险逃过落入断崖的惨剧。货运公司事后证实，司机并未受伤，车辆经维修后已无大碍。

600年百年温泉旅馆坍塌 惊爆土壤液化地面隆起

此外，强震同时重创当地历史古迹与旅游设施。位于熊本、拥有600年历史的日奈久温泉，其中被列为国家有形文化财的百年旅馆「金波楼」在强震中沦为废墟。木造建筑如遭轰炸般坍塌，连屋顶亦告折断。金波楼老板娘松本美佐绪痛心表示，地震剧烈摇晃导致地面整个隆起，初步估计至少三、四个月内完全不可能复原。