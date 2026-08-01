熊本地震｜增至36死 熊本多处惊爆土壤液化崩裂 货车险堕「断崖」

日本九州熊本县日前发生规模7.1极浅层强震，造成当地惨重伤亡及严重破坏。熊本县政府最新公布，包括正在调查关联性的个案在内，地震死亡人数已攀升至36人，另有至少6人受重伤。目前县内部分地区停电已大致消除，但大范围停水危机仍在持续，多达9,532名灾民被迫入住县内348处临时安置点。

警视厅230人进驻AEON MALL搜救 其余重灾区搜救完毕

根据熊本县官方统计，已确认死于强震的死者中，其中9人在日本制纸公司八代市工厂发现，7人在发生爆炸的嘉岛町大型商业设施「永旺梦乐城熊本」（AEON MALL）；其余死者分别分布于八代市（11人）、冰川町（4人）、宇城市（2人）及甲佐町（1人）。

东森新闻画面截图

一辆行经八代交流道附近的货车，经历路面裂开惊险一幕。

前方大平山隧道口前整段柏油路面突然硬生生裂开并冒出诡异白烟，前方路段更整段塌陷。

所幸川尻驾驶技术了得，在裂缝前成功将这辆重型货车煞停。

日本政府表示，除「永旺梦乐城熊本」（AEON MALL）外，其余接报区域的救援工作均已完成。针对该爆炸商场，由东京警视厅、大阪府警及兵库县警组成的230人联合救援队，已于31日早晨进入毁坏严重的内部，全力搜寻是否仍有被困人员。熊本县称，仅目前查明受损的房屋数量已达1,500栋左右，由于大部分地方政府数据仍未统计完成，预料灾情将进一步扩大。截至31日下午2时，县内仍有约7.9万户处于断水状态。

高速公路地裂冒白烟 10吨重货车险遭殃

专家警告，熊本多处地区已出现严重土壤液化现象，地基松软加上余震频繁，恐在未来引发更大规模的次生灾害。语音刚落，熊本市内地面瞬间崩裂的恐怖画面便陆续曝光。一名65岁货车司机川尻悟回忆，28日下午4时30分许，他正驾驶载重10吨的货车沿九州高速公路驶往鹿儿岛市，行经八代交流道附近时，车辆突然剧烈左右摇晃，手机随即响起地震警报。

行车纪录器拍下惊险一幕：当川尻紧急煞车之际，前方大平山隧道口前整段柏油路面突然硬生生裂开并冒出诡异白烟，前方路段更整段塌陷。所幸川尻驾驶技术了得，在裂缝前成功将这辆重型货车煞停，仅车头保险杆撞及隆起路面轻微受损，惊险逃过落入断崖的惨剧。货运公司事后证实，司机并未受伤，车辆经维修后已无大碍。

600年百年温泉旅馆坍塌 惊爆土壤液化地面隆起

此外，强震同时重创当地历史古迹与旅游设施。位于熊本、拥有600年历史的日奈久温泉，其中被列为国家有形文化财的百年旅馆「金波楼」在强震中沦为废墟。木造建筑如遭轰炸般坍塌，连屋顶亦告折断。金波楼老板娘松本美佐绪痛心表示，地震剧烈摇晃导致地面整个隆起，初步估计至少三、四个月内完全不可能复原。