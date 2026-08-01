非法移民失控涌休达 西班牙：已4.8万人返回摩洛哥 疑集体掠劫商店片疯传

西班牙位于北非的飞地休达（Ceuta）爆发历来最大规模非法移民闯关潮，引发国际尤其邻近欧洲国家的关注。西班牙政府周五（31日）表示，局势已大致受控，在两日内经海路及陆路越境的逾5万人中，约4.83万人已自愿返回摩洛哥，目前留在休达的非法移民少于2000人。

摩洛哥警施催泪弹及水炮驱散人群

西班牙政府驻休达代表表示，当局至今已在西班牙一侧寻获57具遗体，摩洛哥边境一侧可能仍有更多死者。部分人游泳绕过边境防波堤时遇溺，另一些人则在攀越设有围栏的防波堤期间遭人群推挤及践踏致死。

西班牙内政部公布，自周四（30日）上午起约有5万人进入休达，截至周五下午6时，已有4.83万人返回摩洛哥。休达自治政府主席韦华斯（Juan Jesús Vivas）则估计，过去两日实际闯关人数可能多达6万人，规模相当于休达常住人口约七成。

摩洛哥安全部队在通往休达的边境口岸部署防暴警，以警棍、催泪气体及水炮驱散聚集人群，阻止更多人越境。路透社记者在现场看到，摩洛哥防暴警察向围栏附近施放催泪气体，现场亦部署水炮车。

桑切斯斥「侵犯西班牙领土主权」

冲突过后，边境附近留下1辆被焚毁的巴士及7辆汽车残骸。边界另一侧则有西班牙军车列队戒备，数十名试图越境的人滞留在摩洛哥一处山坡观望。

西班牙政府亦向休达增派军队，联同约400名国家警察及国民警衞队成员维持秩序。当局同时加快遣返程序，与摩洛哥方面合作，安排越境者经边境关卡及围栏缺口陆续返回。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）周五亲赴休达视察，形容大规模闯关是「对西班牙领土主权的侵犯」，强调会恢复边境秩序，并追查人口贩运集团有否在社交平台散播错误讯息，煽动民众集体越境。

网传超市被闯入 片段几小时获数百万人点击

随着大批非法移民涌入休达，多段声称拍摄自当地的影片在社交平台疯传。 其中一段社交平台X流传的影片，配文写著：「入侵西班牙小城休达的摩洛哥穆斯林现在正成百上千地破门而入商店。警方完全不堪重负。可以看到移民从一家商店跑到下一家，抢夺物品然后逃跑。军队在哪里？！！！！」短片在短短数小时内已有逾360万人点击。

该片段显示，大批男子从一间杂货店内涌出，疑似进行抢掠；另有人疑闯入另一间杂货店后警员赶出，部分人手上拿着商品。

有外媒引述片段报道，休达多间商户怀疑遭到抢掠及破坏，不少店舖基于安全理由落闸停业。不过，发布报道的媒体表明，尚未能独立核实所有影片的拍摄时间、地点及内容真伪，西班牙警方亦未公布涉及商店抢掠的确实数字，因此相关指控仍有待官方调查。

部分越境者称无食物栖身决定折返

西班牙国营电视台报道，大批越境者以每分钟约150人的速度返回摩洛哥。部分人表示，抵达休达后找不到食物及栖身之所，加上街头秩序混乱，最终决定放弃留下。

一名自称来自摩洛哥丹吉尔（Tangier）的男子说：「老实说，我甚至不知道自己为何要来，现在我要回去了。」他表示，自前一日中午起便没有吃过东西，并承认集体闯关「不是好事，也不值得」。

来自摩洛哥港口城市拉腊什（Larache）的20岁发型师艾曼（Ayman）则称，他花了约5小时游泳抵达休达，但当地「根本没有食物」，又指遭西班牙军人粗暴驱赶，因此决定折返。

消息指，不少人早前在手机及社交平台收到「边境已经开放」、「可以不受限制进入西班牙」等讯息，遂赶往边境集体闯关。西班牙政府认为，当地人口贩运网络可能歪曲西班牙最高法院一项有关禁止即时遣返海路入境者的裁决，令部分人误以为进入休达后便不会被遣返。

意大利暂停申根安排一个月

休达危机亦迅速演变成欧洲外交风波。意大利政府宣布，暂停与西班牙之间的申根免护照安排一个月，对由西班牙乘飞机或船只抵达意大利的非欧盟旅客实施针对性证件检查。

意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，措施旨在保障国家安全及防止危机波及意大利，并会尽量减低对暑假旅游人流的影响。意大利及其他欧盟国家公民不受措施影响。

西班牙政府批评意大利的决定违反欧盟条约，并召见意大利大使提出抗议。法国亦宣布大幅增派警员，加强法西边境、铁路及空中巡逻，防止非法移民由西班牙进入其他欧盟国家。

休达与梅利利亚（Melilla）是西班牙位于北非的两个自治城市，亦是欧盟与非洲仅有的陆地边界。两地多年来不时有移民攀越围栏或游泳入境，但今次数以万计的人在短时间内同时闯关，规模前所未见。