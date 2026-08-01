恐怖婆媳纠纷｜37岁美华裔女捅杀79岁奶奶245刀 验尸官：死者几乎被肢解

美国宾夕法尼亚州发生一宗骇人听闻的家庭血案。一名37岁华裔女子涉嫌于6月28日在家中因家庭恩怨情绪失控，手持利刀前往79岁奶奶的住所，狂刺对方多达245刀致其当场死亡。疑犯随后返回自己家中并与到场警员对峙长达9小时，最终于深夜步出屋外投降被捕。

姑嫂昔日积怨引爆怒火 携刀登门残忍行凶

案发于宾夕法尼亚州阿姆斯壮县（Armstrong County）。疑犯为37岁华裔女子张梦琪（Mengqi Zhang，译音），死者为其79岁奶奶罗莎琳（Rosalind Cooper），两人居住于同一条街道的不同住宅内。

37岁华裔女子张梦琪被控杀害其79岁奶奶罗莎琳（Rosalind Cooper）。

37岁华裔女子张梦琪被控杀害其79岁奶奶罗莎琳。Triblive截图

死者罗莎琳（Rosalind Cooper）。X@NatCon2022

根据疑犯丈夫、亦即死者儿子奈森尼尔（Nathaniel Cooper）于法庭上的供词指出，案发当日下午，张女得知丈夫的妹妹准备前来到访后，情绪突然极度冲动且异常愤怒。据了解，张女与小姑早在2017年时便曾于社交平台上爆发过严重争执。张女当日在屋内大吼大叫后离家，丈夫原本以为她只是出外散步消气，岂料她是直接前往奶奶的家中。

疑犯持血刀回家 丈夫惊知母遇害

张女事后向警方供认，她抵达后与奶奶发生激烈争执，随后从厨房抽取一把利刀向对方狠施袭击。张女犯案后手持血刀返回自己家中，丈夫见状大吃一惊，随即赶往母亲家中查看，赫然发现母亲已倒卧血泊中，气绝身亡。

由二楼追杀至一楼 验尸官指死者「几乎被肢解」

据警方勘验现场可见，攻击疑先发生于住宅二楼，之后一路延伸至一楼，现场照片显示，二楼卧室、走廊、楼梯及一楼客厅、餐厅均留有大量血迹。

验尸报告显示，死者的头皮、喉咙、腹部、腿部、手部及手腕均布满密集刀伤，身上伤口多达245处，最终因失血过多不幸身亡，法医更以「几乎被肢解」形容伤势之惨况。

张女犯案后返回居所并将自己反锁室内，拒绝配合调查。警方接报赶至后随即包围现场，并派出谈判专家现场斡旋。双方僵持对峙长达9小时后，张女终于在翌日凌晨1时许步出屋外投降，当场被警员拘捕。

在7月23日举行的法庭初步聆讯中，张女被检控包括刑事杀人罪、企图造成严重人身伤害的一级加重攻击罪，以及企图或使用致命武器造成人身伤害的二级加重攻击罪等多项重罪，案件目前仍在审理中。