出售世界杯股权︱FIFA高级顾问不满计划「劈炮」 亚洲足协加入反对

国际足协（FIFA）计划分折各项赛事的计划掀起的风波越闹越大。美联社报道，国际足协高级顾问卡洛斯-科德罗（Carlos Cordeiro）已辞职，原因是他强烈反对主席恩芬天奴（Gianni Infantino）推动出售世界杯股份的计划。



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亚洲足协反对计划

欧洲足协（UEFA）55个成员国在周四（30日）召开紧急会议并达成一致共识，宣告若国际足协（FIFA）坚持推行出售世杯等核心赛事股权予私人投资者的计划，包括英格兰在内的欧洲各国将联合抵制FIFA旗下所有赛事，当中包括男足世界杯、女足世界杯及世界冠军球会杯，世界杯随时面临大规模罢踢危机。继欧洲后，中北美足协及亚洲足协亦相继表态，反对相关计划。

2026年美墨加世界杯刚圆满落幕，有指今届在商业营收上创下前所未有的高峰。国际足协（FIFA）预计，今届赛事总收入达破纪录的150亿美元，为全球GDP贡献达409亿美元（约3,190亿港元）。

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面对这个「金蛋」，FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）日前提出的激进政策。FIFA计划成立名为「Fifa Forward Enterprise」的全新商业子公司，专责营运包括世界杯在内的核心旗舰赛事，并拟引入私人投资者入股，预计可带来高达31亿英镑的私人投资额。据报，投资财团由美国总统特朗普女婿库什纳的弟弟约书亚（Joshua Kushner）领军，甚至计划将世界杯改为每两年举办一次。