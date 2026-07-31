美国务院简报地图疑用AI生成 标错非洲国家位置

「2026年世界爱滋病大会」（AIDS 2026）近日在巴西里约热内卢举办，期间美国国务院被怀疑在演示新卫生协议时，展出一幅疑由人工智能（AI）生成的非洲地图，将多个国家位置完全标错。国务院回应指将对事件负责，并解释是团队成员在活动前匆忙修改简报幻灯片所致。

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据路透社核实，涉事地图出现于美国国务院介绍新卫生协议的中段部分，该地图将位于非洲西部海岸、部署有数百名美军士兵的尼日利亚标示为撒哈拉沙漠内的内陆国，又将位于非洲东南部的莫桑比克被移至「非洲之角」，而西非的科特迪瓦则被放置于非洲大陆的另一侧。此外，地图上甚至带有由OpenAI制作的浮水印。

OpenAI表示，已对此事展开调查。

美国国务院在简报中使用的非洲地图疑由AI生成。路透社

地图问题最早由爱滋病专家巴斯（Emily Bass）于创作平台Substack揭发，随后在职场社交平台LinkedIn广泛流传，并在网络上引发热议。大西洋理事会AI与地缘政治研究员珀蒂（Matt Petit）批评，事件反映制作及核准该投影片的人员显然不清楚非洲地理，亦未有查证自身工作内容。

据悉，该简报讲者为负责监管「美国总统爱滋紧急救援计划」（PEPFAR）的美国国务院全球卫生安全与外交局资深官员葛拉汉（Jeff Graham）。

美国国务院表示，将主动承担事件全部责任，但解释是因工作人员仓促修改幻灯片一时不察所致，目前政府已启动内部调查。国务院强调，尽管地图出现乌龙，但会议上的讨论依然具实质性及建设性，重申美国致力以实际成效对抗爱滋病。