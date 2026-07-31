熊本地震｜企业援助潮  Pokémon豪捐1亿日圆赈灾　

日本熊本县周二（28日）发生7.1级地震，造成多人死伤。多个日本企业及团体宣布捐款赈灾，其中宝可梦（Pokémon）及索尼（Sony）合计捐出逾1.5亿日圆（约732万港元）。大批日本网友表示感谢，直言会更多商品支持。

相关新闻：熊本地震｜日本民众排长龙购买灾区商品 银座熊本馆逼爆限人流

宝可梦周四（30日）发布一则题为《关于支援令和8年熊本地震灾害受灾地区》的声明，指对此次熊本地震受灾民众表达诚挚慰问，并决定捐出1亿日圆，协助熊本县政府、日本红十字会及相关支援团体救济灾民及支援灾后复原重建。声明最后表示，衷心祈愿灾区能够早日恢复与重建，让受灾民众尽快恢复正常生活。

Pokemon（宝可梦）宣布将捐出总计1亿日圆赈灾。X@Pokemon_cojp

网民：很了不起且意义深远

消息公布后，大批日本网民留言致谢，有灾民直言「有了努力下去的动力」，不少人称赞企业将营运收益回馈社会，更影响下一代孩子，表示会持续购买商品及于游戏中消费以示支持，更呼吁官方尽快推出慈善周边商品，让粉丝也有提供支援的机会。

其中2016年熊本地震的受灾者感叹道：「回想起十年前在避难所时，许多孩子紧紧抱著宝可梦的玩偶一起避难的情景。这次想必也支撑了许多人。」更有网民指出，宝可梦透过旗下的「POKEMON with YOU」计划，多年来都一直为受灾地区乃至全国提供支援。

图为「POKEMON with YOU」（宝可梦与你同行计划）。

图为「POKEMON with YOU」官网。

索尼集团则宣布捐赠5000万日圆（约244万港元）紧急救助金，将透过日本红十字会及「日本救助儿童会」共同营运的「儿童灾害紧急与重建基金」投入灾区。此外，公司内部也将发起募款，并由公司配捐同等金额。

集团社长兼执行长十时裕树表示，熊本一直是索尼营运与半导体业务的重要生产基地，自2001年成立熊本科技中心以来，公司便与当地社群共同成长，其衷心感谢居民多年支持，期望灾区早日复原。

相关新闻：熊本地震 | Sony熊本厂下周二起分阶段复工 预期8月中旬恢复正常产能

除大型企业外，以熊本县人吉市周边为创作原型的电视动画「铁路浪漫谭」（Rail Romanesque）宣布捐出100万日圆（约4.9万港元）、日本「24小时电视」慈善委员会亦宣布先行捐出1000万日圆（约488万港元）。

艺人方面，由草彅刚、稻垣吾郎、香取慎吾组成的「新地图」与「LOVE POCKET FUND」一同捐出3000万日圆（约147万港元）。