马航机师涉偷运7万粒摇头丸 印尼机场当场被捕 最高恐判死刑

印尼海关当局周五宣布，在首都雅加达的机场拘捕一名39岁的马来西亚航空（Malaysia Airlines）机师。该名机师涉嫌在执行飞行任务时，利用行李箱偷运7万粒摇头丸，而且尿液检测显示对毒品呈阳性。他目前已被起诉，最高可能面临死刑。

印尼海关官员在记者会上表示，这名姓名缩写为MS的马航机师，周三刚驾驶马来西亚航空班机从吉隆坡飞抵雅加达苏加诺-哈达国际机场（Soekarno-Hatta International Airport）。海关在他的行李箱中搜出14袋、共计超过7万粒的摇头丸，并在其随身行李中发现4克冰毒。国家警察毒品犯罪部门官员指出，这已是该机师第3次走私毒品到印尼，警方强烈怀疑他属于国际贩毒集团，随即拘捕他。

印尼海关人员展示被捕机师的制服。法新社

海关人员共检获7万粒摇头丸。法新社

行李箱藏7万粒摇头丸 尿液检测显示曾吸毒

海关指出，这名机师坦承是受到一名身分不明的人士委托，并在对方允诺给予5万令吉（约9.6万港元）的报酬下，用行李箱将这批摇头丸运入雅加达。

此外，该名机师在接受尿液检测后，对可卡因与冰毒呈阳性反应，证实他在飞行与走私期间处于毒品影响状态。印尼已联络马来西亚当局，马航对此尚未回应。

2016年枪决4毒贩

印尼拥有极为严格的禁毒法律，印尼上一次执行死刑是在2016年，当时一名印尼人和3名尼日利亚人因毒品罪被枪决。

2名英国男子于3月被判9年及11年监禁，罪名是走私可卡因进入旅游岛峇里岛。