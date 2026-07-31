熊本地震 | Sony熊本厂下周二起分阶段复工 预期8月中旬恢复正常产能

日本熊本县聚集众多半导体相关工厂，而受7.1强震影响，多家企业厂房纷纷进行停工，不过陆续开始有企业厂房恢复生产或是订出复工时间表。Sony集团表示，将从下周二（8月4日）开始让位于九州熊本的影像感测器工厂分阶段恢复生产。

Sony旗下子公司索尼半导体解决方案（Sony Semiconductor Solutions）周五宣布，位于熊本县菊阳町的熊本科技中心受地震影响一度暂停生产，而在完成厂房及设备安全检查并推动复原作业后，预估将自8月4日起逐步恢复生产，且预计在8月中旬回复至地震发生前的产能水平。

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Sony宣布，熊本厂预期8月中旬恢复正常产能。美联社

Sony熊本厂将从8月4日开始分阶段复生产。法新社

影像感测器厂房分阶段恢复生产

Sony这座厂房主要生产应用于数码相机、监控系统以及汽车先进驾驶辅助系统（ADAS）的影像感测器，并不生产智能手机用的影像感测器。

熊本县也是多家科技制造商的重要生产基地，包括台积电、东京威力科创（Tokyo Electron）及三菱电机。目前，这些工厂中的许多生产线仍大致维持停工状态，以便对设备进行检查与重新校准，地震对工业及科技供应链造成的整体影响仍有待进一步评估。

10年前地震花逾3个月才复工

熊本县10年前曾遭遇一次严重地震，当时，Sony花了3个多月才恢复工厂运作，之后又用了2个月才让产能回到正常水平。

Sony在九州其他地区也设有影像感测器工厂，这次地震并未对那些工厂造成影响。

车用晶片厂Renesas Electronics宣布，受地震影响的锦工厂（熊本县球磨郡锦町）已自7月29日晚起陆续重启生产。关于川尻工厂，已完成无尘室内的初步安全检查，正针对设备及半成品的受影响程度进行评估，目前正进行复工准备，预定自8月5日起陆续恢复生产。

三菱电机恢复设备运转

三菱电机位于熊本县合志市及熊本县菊池市的功率半导体工厂也受地震影响停工。不过据日经新闻指出，三菱电机表示，上述2座工厂已自30日下午起恢复设备运转，目前正进行全面恢复生产的最终调整作业。

台积电表示，关于熊本的JASM晶片厂区，因本次震幅较大，设备的检查与校正作业需要一定的时间，但供水、供电系统等设备已正常运作，原料供应无虞。

日本晶片设备巨擘东京威力科创（TEL）位于熊本县的合志事业所和大津事业所，受地震影响停工，TEL财务长川本弘表示，厂房、设备并无重大损害，预估将自下周一起陆续全面恢复生产。