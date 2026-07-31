人工智能（AI）研发公司Anthropic周四（30日）发文承认，旗下AI模型在隔离测试过程中，未经授权进入三间外部机构的系统。

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据法新社报道，Anthropic在分析逾14.1万次测试结果后，发现旗下三款Claude模型，包括Claude Opus 4.7、Claude Mythos 5及一个内部研究模型，曾利用弱密码及未设身份验证的端点，成功进入三间外部机构系统。

与合作伙伴发生误解所致

Anthropic表示，入侵活动发生最早发生在4月，当时Claude被要求执行在模拟网络中寻找隐藏资讯的「夺旗」任务，相信事故原因为与测试合作伙伴Irregular沟通出现误解，致使模型在测试期间连接至互联网。

Anthropic续指，公司23日开始审查评估纪录，并在发现旗下模型有疑似入侵行为证据的当天，立即暂停所有网路安全评估，并于27日通知三间受影响的机构，其中两间公司未有发觉系统遭骇。

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今次是继OpenAI旗下模型发生多宗自行入侵事件后，再有大型AI企业发生模型突破隔离测试环境事故。据悉，Anthropic与OpenAI于今年先后推出AI模型「Mythos」与「Sol」，事件引发业界对AI代理（AI Agents）系统的安全忧虑，更促使日前超过千名员工发起联署，要求美国政府放慢AI发展步伐。

