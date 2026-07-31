巴基斯坦西南部煤矿爆炸 至少34人死亡8人被困

巴基斯坦西南部俾路支省一座煤矿周四（30日）发生爆炸，造成至少34名矿工死亡，另有8名矿工被困井下。

当地矿业监察官员表示，事故在俾路支省首府奎达郊区发生，现场为一处私人煤矿，爆炸由甲烷气体积聚引起。目前搜救行动仍在继续，预计死亡人数会进一步上升。

受困矿工的家人失声痛哭。路透社

事故已造成34人死亡。美联社

事故现场有大批救援人员搜救。法新社

受困矿工家属在现场守候消息。法新社

料死亡人数进一步上升

俾路支省采矿业总督察巴洛奇表示，2座相邻矿井因严重甲烷气体爆炸受损。另一官员说，救援人员正在地下约1219米深处展开搜救，希望能发现幸存者，但救援前景不容乐观。

该煤矿矿主表示，事发时有42名工人在矿井内工作，所有被困人员均为开伯尔－普什图省香拉地区居民。

救援困难 前景不容乐观

俾路支省矿业部长诺舍瓦尼说，救援队正在极其困难的条件下开展工作。当地政府将彻查爆炸原因，并审查矿山安全措施。

俾路支省矿产资源丰富，但煤矿安全事故时有发生，通常是安全措施不足和工作条件恶劣造成。今年4月和6月，该省曾发生多宗煤矿事故，造成数人死亡。