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美多州水务系统遭网攻 水井、净水厂一度瘫痪 疑与伊朗有关

即时国际
更新时间：13:06 2026-07-31 HKT
发布时间：13:06 2026-07-31 HKT

美国网络安全和基础设施安全局（CISA）警告，黑客针对用于维护和控制供水与废水系统技术的事件大幅增加，至少7个州的供水和废水公用事业公司向局内通报相关事件，其中部分网攻行动影响水务运作，包括造成水压降低与淹水等。亦有城市的水井和净水厂一度瘫痪，另有城市被迫采手动操作。

明尼苏达州资讯科技（IT）部门指，州内30多座社区水务系统在26日和27日遭到「协同网络攻击」。网攻事件并未威胁到用水安全，但部分系统因此暂时下线，需要人工重设。

美多州供水系统遭网攻，水井、净水厂一度瘫痪。美联社
美多州供水系统遭网攻，水井、净水厂一度瘫痪。美联社

至少7州供水系统受影响

联邦调查局（FBI）发声明说，至少7个州的供水和废水公用事业公司受到影响，部分网攻行动影响水务运作，包括造成水压降低与淹水等。

CISA指，部分案件显示黑客变更密码，造成营运商无法登入，黑客还切断特定装置与网路连线，导致有关当局「发布煮沸用水通知以及持续人工操作」。

官方吁业者断网

《纽约时报》报道，检视此事的美国官员和调查人员认为，明尼苏达州网攻事件很可能是与伊朗有关的黑客所为。

美国与伊朗近日战事升温，互有导弹攻击，双方也持续互呛升高破坏行动。

美伊战争前即已出现伊朗相关黑客锁定美国水务设施的活动，此外，多个团体对美国国内组织发动一连串网络攻击，引发关注，包括医疗服务公司史赛克（Stryker）和洛杉矶郡大都会交通运输局（Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority）3月遭网攻。
 

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