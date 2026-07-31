新西兰大选 | 绿党参选人出奇招 找辣妹肌肉猛男拍养眼照吸票
更新时间：12:19 2026-07-31 HKT
发布时间：12:19 2026-07-31 HKT
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新西兰11月将举行国会选举，绿党一名女参选人为了突破宣传经费不足的窘境，竟打出突破传统的「卖肉」战术，找来一群身材火辣的比基尼辣妹与肌肉猛男拍摄养眼宣传照。这招果然奏效，成功吸引近百万次浏览，但也引发政界正反两极评价。
绿党怀阿里基区（Waiariki）参选人怀卡托（Tania Waikato）近期在社交平台上发起名为「比坚尼辣妹与肌肉猛男」的宣传活动。
吸引逾百万次浏览
怀卡托由于身处小党缺乏宣传经费，加上面临社媒演算法的限制，热爱运动的她决定寻求身边外型亮眼的友人帮忙，希望透过这些极具视觉冲击的火辣照，吸引年轻人与首投族关注，并提醒毛利族选民记得去登记或转换选区名册。
怀卡托自豪地宣称，这可能是新西兰史上「最有效」的选民登记宣传。目前这波活动已累积将近百万次浏览，并成功引导约3000人点击进入官方投票登记网站，整体触及效果甚至超越了新西兰选举委员会的官方社群。
她指出，政府修改选举法后，大量选民可能因错过期限无法投票，因此必须采取更能吸睛的手段。
新西兰小姐、知名音乐人力挺
怀卡托强调，照片中大方展露身材的模特儿全都是自愿参与，2026年新西兰世界小姐伍德（Zeisha Wood）以及知名音乐人Kingz亦双双力挺加入。
不过，这种大胆的拉票手法惹来政界批评，新西兰优先党议员琼斯严词批评此举低俗；行动党党魁西摩则揶揄：「我听过『性卖点能吸金』这句老话，倒不知道它还能吸票。」
绿党共同党魁戴维森坦言，这项活动确实在党内外引发不同意见，她直言这种风格「不是我的菜」，但仍对最终成效给予肯定，认为这招确实成功触及了平时不太关注政治的冷漠族群。
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