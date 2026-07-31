外国学生毕业后申请工作 特朗普政府拟收10万美元 42万人恐受冲击
发布时间：11:38 2026-07-31 HKT
美国《华尔街日报》周四（30日）引述知情人士透露，特朗普政府正在考虑，对国际学生毕业后申请透过「选择性实习训练」（Optional Practical Training，OPT）留美工作的资格，收取高达10万元（约78万港元）的费用。
在美国，国际学生毕业后可透过OPT持学生签证在美国工作1至3年。根据目前可取得的最新年度数据，2024年约有41.9万外国人透过OPT工作。
拟对OPT收费 将增加留美工作成本
知情人士表示，这项最新费用仍在国土安全部（DHS）讨论中，暂不清楚白宫是否会批准，也不清楚究竟由谁负担，是留学生本人，还是他们未来所属的大学和雇主。
这笔费用很可能附加于特朗普政府7月早前宣布的一项新规定，即要求国际学生申请延长签证，才能使用OPT。在此之前，学生签证会在学生就读课程期间自动维持有效，并另加最长3年的工作许可期限。
DHS也正在制定一项更广泛的规定，改写OPT规则，预计最快今年秋季公布。DHS发言人在声明中表示：「在正式宣布前，任何政策都不应被视为定案。」
境外申请绿卡 拟收0万美元保证金
此外，这项拟适用于OPT的10万美元费用，实质上将达成特朗普政府原先对外国专业人士H-1B签证征收10万美元费用所设定的目标。这笔H-1B费用去年曾在矽谷引发恐慌，但波士顿一家上诉法院上周阻止政府收取这笔费用。
除了针对H-1B签证及国际学生的措施外，国务院官员也在考虑，要求在美国境外申请绿卡者缴交10万美元保证金，只有在他们移居美国并成为公民后才能领回。
势冲击美国大型科技企业
OPT长期以来是国际学生从校园进入美国就业市场的重要通道，也是美国企业招聘海外高技能人才的主要来源之一。若该方案落实，可能大幅提高国际学生毕业后留美工作的成本，将损害仰赖招收国际学生作为稳定收入来源的大学，并对美国科技企业、高校财政及高技能人才供给造成连锁冲击。
对于国际学生而言，在支付高额学费之后，再承担如此巨大的工作许可成本，赴美留学的吸引力可能明显下降。目前，包括亚马逊、Google、微软和Meta在内的大型科技企业，都高度依赖OPT招聘美国高校毕业的国际人才。亚马逊目前雇用了超过6600名STEM OPT员工，而Google、微软和Meta也是美国最大的H-1B担保企业之一。