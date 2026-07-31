外国学生毕业后申请工作 特朗普政府拟收10万美元 42万人恐受冲击

美国《华尔街日报》周四（30日）引述知情人士透露，特朗普政府正在考虑，对国际学生毕业后申请透过「选择性实习训练」（Optional Practical Training，OPT）留美工作的资格，收取高达10万元（约78万港元）的费用。

在美国，国际学生毕业后可透过OPT持学生签证在美国工作1至3年。根据目前可取得的最新年度数据，2024年约有41.9万外国人透过OPT工作。

国际学生毕业后留美工作的成本势将增加。路透社

OPT长期以来是国际学生从校园进入美国就业市场的重要通道。路透社

特朗普政府新政策将损害仰赖招收国际学生作为稳定收入来源的大学。路透社

拟对OPT收费 将增加留美工作成本

知情人士表示，这项最新费用仍在国土安全部（DHS）讨论中，暂不清楚白宫是否会批准，也不清楚究竟由谁负担，是留学生本人，还是他们未来所属的大学和雇主。

这笔费用很可能附加于特朗普政府7月早前宣布的一项新规定，即要求国际学生申请延长签证，才能使用OPT。在此之前，学生签证会在学生就读课程期间自动维持有效，并另加最长3年的工作许可期限。

DHS也正在制定一项更广泛的规定，改写OPT规则，预计最快今年秋季公布。DHS发言人在声明中表示：「在正式宣布前，任何政策都不应被视为定案。」

境外申请绿卡 拟收0万美元保证金

此外，这项拟适用于OPT的10万美元费用，实质上将达成特朗普政府原先对外国专业人士H-1B签证征收10万美元费用所设定的目标。这笔H-1B费用去年曾在矽谷引发恐慌，但波士顿一家上诉法院上周阻止政府收取这笔费用。

除了针对H-1B签证及国际学生的措施外，国务院官员也在考虑，要求在美国境外申请绿卡者缴交10万美元保证金，只有在他们移居美国并成为公民后才能领回。

势冲击美国大型科技企业

OPT长期以来是国际学生从校园进入美国就业市场的重要通道，也是美国企业招聘海外高技能人才的主要来源之一。若该方案落实，可能大幅提高国际学生毕业后留美工作的成本，将损害仰赖招收国际学生作为稳定收入来源的大学，并对美国科技企业、高校财政及高技能人才供给造成连锁冲击。

对于国际学生而言，在支付高额学费之后，再承担如此巨大的工作许可成本，赴美留学的吸引力可能明显下降。目前，包括亚马逊、Google、微软和Meta在内的大型科技企业，都高度依赖OPT招聘美国高校毕业的国际人才。亚马逊目前雇用了超过6600名STEM OPT员工，而Google、微软和Meta也是美国最大的H-1B担保企业之一。

