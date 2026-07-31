熊本地震︱新干线「筑后船小屋至熊本」段恢复行驶

日本熊本县28日下午发生的7.1级地震，已造成最少34人死亡。JR九州新干线31日宣布，因地震停驶的「筑后船小屋来往熊本」区间，现已恢复运行。

JR九州宣布，因地震停驶的九州新干线「筑后船小屋至熊本路段」，31日上午恢复营运，上行首班车于上午6时8分自熊本站发车前往博多；下行首班车则于上午6时42分自博多站发车前往熊本。



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列车以每小时约1至2班的频率行驶，并采各站停靠方式运行。

不过，JR九州表示，九州新干线与山阳新干线之间的相互直通运转仍暂停。

另一方面，熊本至鹿儿岛中央路段仍将全天停驶。JR九州指出，受地震影响，该区间修复作业仍需时间，恢复通车时程尚未确定。