印尼23呎巨蟒吞人 腹部剖开惊见尸体 35岁男惨死
更新时间：10:42 2026-07-31 HKT
发布时间：10:42 2026-07-31 HKT
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印尼北马鲁古省（North Maluku）发生蟒蛇吞人事件，一名35岁男子参加完派对独自走路回家，行经森林小径时突被巨蟒突袭，遭勒毙并吞入腹中。村民在搜寻期间发现一条腹部异常隆起的巨蟒，随即将其剖开，赫然发现男子遗体就在蛇体内，事件震惊当地。
事发于27日凌晨3时许，35岁男子哈辛（Hasim Lumbessy）疑遭长达23呎巨蟒一口咬住腿部，随后身体被紧紧缠绕，导致无法挣脱死亡而被吞入蛇腹。
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独自走路回家 疑遭咬住腿部
由于哈辛迟迟未归，家人随后沿著他返家的路线搜寻，在半路发现血迹，并找到他的背包和凉鞋等物品。在回到村庄通知其他村民之后，一行人展开更大规模的搜索，最终找到一条腹部异常肿胀的蛇。
他们剖开这条巨蟒的腹部之后，在其体内发现哈辛的遗体，并把遗体交还家属办理后事。
当地警方已对民众发出警告，指附近一带仍然是野生动物栖息地，应结伴而非独自前往森林，以降低发生类似事件的风险」。
近期亦有妇人遇袭被吞半身
该省近期亦曾发生巨蟒袭人事件，一名44岁女子遭蟒蛇袭击，当她的丈夫发现她时，她的身体已有一部分被吞入蛇口之中。
专家指出，网纹蟒广泛分布于东南亚，是全球体型最大的蛇类之一，也是典型的伏击型掠食者，经常藏身于草丛、灌木或林道旁，等待人类或动物经过时突然发动攻击。牠们会先咬住猎物，再利用强大的肌肉力量持续缠绕，每当猎物呼气时便进一步收紧身体，直到对方完全无法呼吸而死亡，并不需要压碎骨骼即可致命。
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