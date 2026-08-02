Nirmal Purja｜攀山专家率团巴国遇雪崩10人罹难 1中国人失踪

世界第12高峰、海拔超过8000米的布洛阿特峰（Broad Peak）周四（7月30日）发生雪崩，由著名攀山专家、纪录片《勇闯世界14 高峰：挑战不可能》男主角普尔亚率领的一支10人国际登山队，在巴基斯坦遇到雪崩。普尔亚创立的登山探险公司证实，普尔亚和另外9名成员全部罹难。军方出动直升机协助搜索，暂时发现其中4名死者的遗体。

据新华社报道，中国驻巴基斯坦大使馆8月1日证实，一名中国籍登山者7月30日在布洛阿特峰附近遭遇雪崩后失联。事件发生后，使馆已启动领事保护应急机制，与巴方有关部门保持密切联系，敦促其全力搜救失联中国公民，并及时通报搜救进展。

据悉，今次登山队伍由知名登山家普尔亚（Nirmal Purja）领军，登山队的成员分别来自美国、尼泊尔、阿曼和中国等。普尔亚曾花6个多月时间，完成全球14座海拔8000米以上高峰的登顶纪录。

巴基斯坦官员表示，当地时间周四中午左右，位于喀喇昆仑山脉、海拔8047米的布洛阿特峰发生雪崩，此后便无法再与登山队取得联系。

巴基斯坦安排直升机救援

巴基斯坦当局正在协调安排，以便在周五上午进行直升机救援，但具体时间取决于天气状况。

登山队领队普尔亚在尼泊尔出生，曾在英国皇家海军陆战队服役。他的登山生涯始于2012年，最广为人知的事迹，是在2019年仅花6个多月，便征服全球全部14座海拔8000米以上高峰。

登山领队曾征服14座高峰

布洛阿特峰被视为远征难度较高的山峰之一，海拔排名全球第12。巴基斯坦高山俱乐部（Alpine Club of Pakistan）发声明表示，已与政府主管机关持续保持联系，以启动紧急搜救行动。

该俱乐部表示，正尽一切可能争取直升机支援，并尽早动员所有可用资源。声明说：「俱乐部祈愿所有登山者平安并顺利获救，也在这段艰难时刻，与他们的家属及国际登山界站在一起。」

