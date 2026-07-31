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布洛阿特峰︱巴基斯坦雪崩国际登山队10人失联 消息：4人证实死亡

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更新时间：21:34 2026-07-31 HKT
发布时间：21:34 2026-07-31 HKT

世界第12高峰、海拔超过8000米的布洛阿特峰（Broad Peak）周四（30日）发生雪崩，一支10人国际登山队随后失联。最新消息指，至少有4人证实死亡。救援队伍正继续搜索其余失踪者。

据悉，今次登山队伍由知名登山家普尔贾（Nirmal Purja）领军，成员包括一名中国人、一名美国人、一名阿曼人及5名尼泊尔人。普尔贾曾花6个多月时间，完成全球14座海拔8000米以上高峰的登顶纪录。

巴基斯坦官员表示，当地时间周四中午左右，位于喀喇昆仑山脉、海拔8047米的布洛阿特峰发生雪崩，此后便无法再与登山队取得联系。

失联登山队由知名登山家普尔贾领军，他曾花6个多月时间，完成全球14座海拔8000米以上高峰的登顶纪录。图为普尔贾2019年站在珠峰峰顶。法新社
失联登山队由知名登山家普尔贾领军，他曾花6个多月时间，完成全球14座海拔8000米以上高峰的登顶纪录。图为普尔贾2019年站在珠峰峰顶。法新社
失联登山队由知名登山家普尔贾领军。facebook
失联登山队由知名登山家普尔贾领军。facebook
布洛阿特峰位于喀喇昆仑山脉，海拔8047米。维基百科
布洛阿特峰位于喀喇昆仑山脉，海拔8047米。维基百科

巴基斯坦安排直升机救援

巴基斯坦当局正在协调安排，以便在周五上午进行直升机救援，但具体时间取决于天气状况。

登山队领队普尔贾在尼泊尔出生，曾在英国皇家海军陆战队服役。他的登山生涯始于2012年，最广为人知的事迹，是在2019年仅花6个多月，便征服全球全部14座海拔8000米以上高峰。

登山领队曾征服14座高峰

布洛阿特峰被视为远征难度较高的山峰之一，海拔排名全球第12。巴基斯坦高山俱乐部（Alpine Club of Pakistan）发声明表示，已与政府主管机关持续保持联系，以启动紧急搜救行动。

该俱乐部表示，正尽一切可能争取直升机支援，并尽早动员所有可用资源。声明说：「俱乐部祈愿所有登山者平安并顺利获救，也在这段艰难时刻，与他们的家属及国际登山界站在一起。」
 

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