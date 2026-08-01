5万非法移民涌入西班牙飞地休达酿至少57死 意大利暂停与西班牙神根自由通行协议

多达5万名非法移民近日从摩洛哥游入西班牙北非飞地休达（Ceuta），西班牙政府驻休达代表处确认，在西班牙一侧的边境找到57具遗体，包括至少41人在试图游泳偷渡过程中溺亡，其他部份罹难者在攀爬边境围栏防波堤时被压死。意大利内政部宣布，将暂停与西班牙之间的欧盟神根区（Schengen）自由通行协议。



西班牙政府较早前已紧急宣布派军到当地增援，意大利则对此强烈不满，呼吁暂停西班牙的神根区资格。神根区是涵盖29个欧洲国家的开放边界体系，这些国家已正式取消他们之间的边境管制。

近日大批成人与孩童全身湿透地游上岸，休达边境与海洋交界处的海岸上，散落著被丢弃的救生圈与衣物。现场影片显示，大批移民在摩洛哥城市芬尼迪附近聚集，之后向休达方向前进。部分人冒险游泳绕过连接两地的海堤，有人使用浮圈漂浮越过海面；另一些人则在陆上突破边境设施后奔向休达市区。

非法移民涌入休达。美联社

近日不断有非法移民涌入休达。美联社

非法移民由摩洛哥偷渡往休达。法新社

西班牙政府紧急派军到休达增援。美联社

西班牙派军增援 应对非法移民危机

西班牙内政部随即宣布，将派遣军队增援当地的国民警卫队，并增派潜水队与海岸警卫队船只，以维护这块面积仅18.5平方公里领土的安全。

西班牙国营电视台TVE报道，约有2000至3000人成功进入休达。

18人游水偷渡途中溺毙

飞地休达当局指出，过去几天已有约1500人经由海路抵达，收容中心早已严重饱和，每天有超过200人涌入，空间已完全无法容纳。当地政府代表较早前证实，目前已寻获18名在游水前往休达途中不幸溺毙的非法移民遗体。



近数月来，已有约60人在试图进入休达途中死亡。这是自2021年5月以来，该地所面临最大规模的非法移民潮。

这波非法移民危机迅速引发外交风波。意大利外长塔亚尼在社交平台X上公开呼吁，应暂停西班牙在神根区的资格。他批评，西班牙政府决定给予超过50万名非法移民公民身份的政策是「彻底的错误」，这不仅危害国家安全，更是在变相鼓励人口贩运。

意总理拟暂停与西班牙神根协议

意大利总理梅洛尼也在X发文说：「我们正著手召集相关机关，一旦这些会议结束，我们将准备采取行动，包括透过非常措施，例如暂停与西班牙的神根协议。」

西班牙首相桑切斯表示，政府正全力动员所有必要资源，并与摩洛哥及国际当局合作以恢复秩序。然而，西班牙国内反对党人民党领袖费霍与极右翼政党领袖 阿瓦斯卡尔随即对其施压，痛批政府在国家安全危机面前装聋作哑。