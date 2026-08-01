Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

5万非法移民涌入西班牙飞地休达酿至少57死 意大利暂停与西班牙神根自由通行协议

即时国际
更新时间：03:39 2026-08-01 HKT
发布时间：02:10 2026-08-01 HKT

多达5万名非法移民近日从摩洛哥游入西班牙北非飞地休达（Ceuta），西班牙政府驻休达代表处确认，在西班牙一侧的边境找到57具遗体，包括至少41人在试图游泳偷渡过程中溺亡，其他部份罹难者在攀爬边境围栏防波堤时被压死。意大利内政部宣布，将暂停与西班牙之间的欧盟神根区（Schengen）自由通行协议。

西班牙政府较早前已紧急宣布派军到当地增援，意大利则对此强烈不满，呼吁暂停西班牙的神根区资格。神根区是涵盖29个欧洲国家的开放边界体系，这些国家已正式取消他们之间的边境管制。

近日大批成人与孩童全身湿透地游上岸，休达边境与海洋交界处的海岸上，散落著被丢弃的救生圈与衣物。现场影片显示，大批移民在摩洛哥城市芬尼迪附近聚集，之后向休达方向前进。部分人冒险游泳绕过连接两地的海堤，有人使用浮圈漂浮越过海面；另一些人则在陆上突破边境设施后奔向休达市区。

非法移民涌入休达。美联社
非法移民涌入休达。美联社
近日不断有非法移民涌入休达。美联社
近日不断有非法移民涌入休达。美联社
非法移民由摩洛哥偷渡往休达。法新社
非法移民由摩洛哥偷渡往休达。法新社
西班牙政府紧急派军到休达增援。美联社
西班牙政府紧急派军到休达增援。美联社

西班牙派军增援 应对非法移民危机

西班牙内政部随即宣布，将派遣军队增援当地的国民警卫队，并增派潜水队与海岸警卫队船只，以维护这块面积仅18.5平方公里领土的安全。

西班牙国营电视台TVE报道，约有2000至3000人成功进入休达。

18人游水偷渡途中溺毙

飞地休达当局指出，过去几天已有约1500人经由海路抵达，收容中心早已严重饱和，每天有超过200人涌入，空间已完全无法容纳。当地政府代表较早前证实，目前已寻获18名在游水前往休达途中不幸溺毙的非法移民遗体。

近数月来，已有约60人在试图进入休达途中死亡。这是自2021年5月以来，该地所面临最大规模的非法移民潮。

这波非法移民危机迅速引发外交风波。意大利外长塔亚尼在社交平台X上公开呼吁，应暂停西班牙在神根区的资格。他批评，西班牙政府决定给予超过50万名非法移民公民身份的政策是「彻底的错误」，这不仅危害国家安全，更是在变相鼓励人口贩运。

意总理拟暂停与西班牙神根协议

意大利总理梅洛尼也在X发文说：「我们正著手召集相关机关，一旦这些会议结束，我们将准备采取行动，包括透过非常措施，例如暂停与西班牙的神根协议。」

西班牙首相桑切斯表示，政府正全力动员所有必要资源，并与摩洛哥及国际当局合作以恢复秩序。然而，西班牙国内反对党人民党领袖费霍与极右翼政党领袖 阿瓦斯卡尔随即对其施压，痛批政府在国家安全危机面前装聋作哑。

最Hit
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
影视圈
7小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
16小时前
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
影视圈
18小时前
助理惊揭护老院填鸭式喂饭 食物流落后颈干腌 男院友成张床都系「呢样嘢」 网民：虐老定有报应｜Juicy叮
助理惊揭护老院填鸭式喂饭 食物流落后颈干腌 男院友成张床都系「呢样嘢」 网民：虐老一定有报应｜Juicy叮
时事热话
12小时前
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
2026-07-30 16:53 HKT
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
01:06
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
突发
18小时前
红雨下屯门公路现水浸 积水涌入巴士车厢 网民：条屯公河好壮观
突发
10小时前
赌王三房何猷启疑再婚火速造人成功 携妻行BB展狂扫货 6年前同前妻离婚育有2女
赌王三房何猷启疑再婚火速造人成功 携妻行BB展狂扫货 6年前同前妻离婚育有2女
影视圈
11小时前
中国移动、中国电讯及中国联通内地三大电讯商发通告 8‧1开始手机号卡仅限官方办理。法新社
内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理
即时中国
6小时前
LISA 无惧红雨赴车公庙还神 相隔半年再低调访港 粉丝靠「分趾鞋」认出偶像丨独家
LISA 无惧红雨赴车公庙还神 相隔半年再低调访港 粉丝靠「分趾鞋」认出偶像丨独家
影视圈
5小时前