开放边界谣言触发6万人闯休达 酿至少57死 意大利暂停与西班牙神根安排

近日有6万非法移民在24小时内从摩洛哥偷渡西班牙在北非的飞地休达，一试踏上欧洲的机会，触发一场非法移民危机，而肇因竟是西班牙开放边界谣言疯传所致。至少57人在偷渡闯关过程中丧生，包括至少41人在试图游泳偷渡过程中溺亡，其他部份罹难者在攀爬边境围栏防波堤时被压死。意大利内政部宣布，将暂停与西班牙之间的欧盟神根区（Schengen）自由通行协议。

休达面积仅18.5平方公里，是位于摩洛哥北部地中海沿岸的西班牙飞地，扼守直布罗陀海峡东侧入口，人口约8.5万。

西班牙法院判决成偷渡诱因

休达和马德里当局将导致今次非法移民危机发生的原因，归咎于于西班牙最高法院近日一项判决，即禁止对经由海路抵达的移民实施与经由陆路或攀爬边界围篱者一样的「即时遣返」措施。

非法移民涌入休达。美联社

近日不断有非法移民涌入休达。美联社

非法移民由摩洛哥偷渡往休达。法新社

西班牙政府紧急派军到休达增援。美联社

西班牙首相桑切斯指出，人蛇集团错误解读该判决，但是他也承认此一裁决可能助长混乱。

桑切斯说：「看来对最高法院此一裁定的诠释，透过人口贩运组织网络，在数小时内如野火蔓延，点燃了我们昨天亲眼目睹的这波大规模移民潮。」

闯入人数占常住人口7成

根据休达市首长韦华斯周五的说法，过去24小时内约有6万人闯入休达，这相当于常住人口的7成。

其中一名非法移民萨拉（Fatima Zahra）说，她听闻摩洛哥与西班牙之间罕见开放边界的谣言时，便毫不迟疑尝试前往休达。

谣言惹祸24小时涌6万人

她说：「天一亮就听说休达开放了，我立刻跟身边人说，一起到那边找工作…去碰碰运气。」之所以想离开，她说是因为自己「在极其恶劣环境下工作」。

但萨拉最终被挡在摩洛哥边境的费尼迪克镇（Fnideq）外。

位于费尼迪克镇外一处广场周五爆发冲突后面目全非，有10多辆汽车遭到焚毁、石头散落一地，警方则试图驱离仍抱希望的民众。

摩洛哥边境可能还有更多死者

休达首长韦华斯表示，已有至少57人于冒险闯关过程中丧生，摩洛哥边境可能还有更多死者。官方指出，部分移民溺毙，另一些人则是试图攀爬设有边境围栏的防波堤时遭踩踏致死。

与此同时，包括未成年人在内，身上只穿泳衣和夹脚拖的非法移民兴高采烈抵达休达的画面传遍各地。

而在休达的西班牙警方看来几乎没有采取什么干预行动，闯关成功的部分非法移民在街头欢欣鼓舞高喊「再见了，摩洛哥。你好，西班牙」。