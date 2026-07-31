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美参院新冠听证会福奇拒答敌意质询  曾因主张戴口罩被批

即时国际
更新时间：10:10 2026-07-31 HKT
发布时间：10:10 2026-07-31 HKT

美国前首席传染病官员福奇（Anthony Fauci），周三（29日）在参议院听证会援引宪法修正案免于自证其罪的权利，拒绝回答共和党议员保罗有关新冠肺炎起源的敌意质询。

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保罗是参议院国土安全与政府事务委员会主席，也是现年85岁、已于2022年退休的福奇的老对手。福奇指责保罗发起一场「疯狂」运动企图将他送进监狱，并拒绝在听证会上回答100多个问题。

疫情主张封锁戴口罩

福奇援引宪法第5修正案行使缄默避免自证其罪，他还表示律师认为保罗意图诱使他说溜嘴，借此可能导致伪证罪的指控。福奇曾领导国家过敏症和传染病研究所（NIAID）长达38年，后来成为美国对抗新冠疫情的代表人物。疫情期间，他因主张封锁、佩戴口罩、保持社交距离而受共和党人批评，他对疫苗的指导意见也引起争议。尽管疫苗已被证明安全有效，但疫情期间，疫苗问题被高度政治化。

听证会一开始，保罗便对福奇猛烈抨击，重申福奇担任NIAID院长期间，美国资助中国进行所谓「功能增益」研究，进而引发新冠疫情扩散。保罗坚称福奇就此事隐瞒国会并撒谎。所谓「功能增益研究」一直是许多新冠阴谋论的幕后推手。这种研究大致是指以某种方式改造病原体，使其更具传播或危险性。

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