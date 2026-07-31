伊朗局势︱美军声称已「重击」伊朗 停埃及商船遭无人机攻击

美国军方昨日（30日）清晨称，已完成对伊朗的「一波重击」，以报复前一天伊朗对约旦境内美军基地的导弹攻击。埃及港口则有两艘天然气船因遭无人机攻击起火，显示中东战事呈现扩大迹象。

相关新闻：伊朗局势｜沙特原油运输成本增幅逾倍 需避「双峡」绕行非洲

伊声称炸毁3架F-35

美军中央司令部周四（30日）清晨在社交媒体发文说，过去两个小时，美军击中数十个伊朗革命卫队目标，包括军事指挥中心、导弹和无人机设施，以及沿岸监控与防御据点。伊朗媒体报道，美军当天凌晨袭击了包括南部格什姆岛、基什岛在内的霍尔木兹甘省部分地区，格什姆岛有1家3口罹难。另外，约旦军方同日说，拦截了5枚来自伊朗的导弹。伊朗革命卫队其后声称，周四上午发射弹道导弹，再次袭击约旦境内的美军基地，摧毁3架F-35战机，并使另外3架F-35战机严重受损。

美方周二（28日）曾说，伊朗当天对驻中东美军发动突袭，美军拦截所有来袭导弹。美军发动最新一轮打击前，美国与沙特阿拉伯联手空袭邻国伊拉克获伊朗支持的民兵组织。

埃及也首次遭遇攻击。英国海事安全公司Ambrey周三（29日）说，埃及地中海沿岸的达米埃塔港有两艘天然气船因遭无人机攻击起火。遇袭的是一艘美资浮式储存设施与一艘希腊拥有的油轮，目前未传出有人受伤。特朗普周三下午在白宫告诉媒体，他已听取有关埃及港口爆炸事件的简报，暗示伊朗应对此负责，说这宗事件「只是老把戏」。埃及是美国亲密盟友兼区域调解方。

在经历数日的相对平静后，多条战线的战火复燃，使得重返全面战争的风险升高。