熊本地震︱社媒涌现AI灾情片假求救文  恐干扰救援进度

日本熊本县周二（28日）发生规模7.1级强震后，社交平台涌现大量虚假求救讯息及人工智能（AI）制作的灾情影片，恐干扰救援。

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日本放送协会报道，地震当晚X平台有人发文称：「请救救我，我被埋在里面。」帖文浏览量逾30万次，但所附地址根本不存在，相关帐号其后亦疑遭X平台限制浏览，现已无法查看。

嘉岛町AEON商场发生爆炸后，YouTube亦出现冒充新闻媒体的AI假片，内容与实况不符，仍录得数万次播放。另有人把2024年能登半岛地震的购物中心画面，讹称为今次熊本灾情，甚至散播「外国人放火」等毫无根据的说法。日媒呼吁民众勿轻信或转传来源不明资讯，以免妨碍救灾及引发恐慌。